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O projeto, desenvolvido por investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, propõe uma solução para um dos principais desafios da eletrónica moderna: criar filmes condutores que sejam simultaneamente transparentes e elásticos, mantendo a funcionalidade mesmo quando sujeitos a movimentos intensos.

A tecnologia assenta numa arquitetura nanométrica tridimensional em forma de giroide, preenchida com metal líquido. Segundo os investigadores, esta estrutura permite ao material suportar alongamentos, torções e compressões extremas, preservando uma condutividade elétrica estável e eficiente.

O estudo foi publicado na revista npj Flexible Electronics, do grupo Nature, e resulta de uma colaboração entre o Instituto de Sistemas e Robótica, o Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores e o Departamento de Física da FCTUC.

De acordo com a equipa, a nova abordagem ultrapassa limitações dos condutores tradicionais, que tendem a degradar-se ou partir quando submetidos a esforços mecânicos repetidos. Além da elasticidade, o composto combina elevada condutividade elétrica com transparência ótica, duas características consideradas essenciais para aplicações em tecnologias de visualização e interfaces inteligentes.

“Os ecrãs, touchscreens e células solares atuais continuam a ser fundamentalmente frágeis. O nosso objetivo é criar eletrónica macia, resiliente e sustentável, capaz de resistir a dobragens, alongamentos, impactos e até perfurações sem perder funcionalidade”, afirmou Mahmoud Tavak, líder do estudo e investigador do Instituto de Sistemas e Robótica.

Segundo o investigador, os dispositivos eletroluminescentes desenvolvidos conseguem esticar até 600%, enquanto o próprio condutor transparente suporta deformações até 1400%, podendo atingir 14 vezes o comprimento original.

Para validar o potencial da inovação, a equipa integrou o novo condutor em dispositivos optoeletrónicos e sistemas de eletroluminescência, demonstrando a sua aplicação em contextos reais.

Mahmoud Tavak considera que este avanço representa “um passo decisivo rumo a uma eletrónica verdadeiramente integrada no quotidiano”, aproximando a tecnologia da flexibilidade e adaptabilidade dos sistemas biológicos.

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