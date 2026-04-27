Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Prego, conhecida pelos seus molhos para massa, associou-se à organização sem fins lucrativos StoryCorps para criar um dispositivo pensado para gravar conversas em família e, ao mesmo tempo, incentivar as pessoas a afastarem-se dos telemóveis.

O Connection Keeper: é discreto, semelhante a um pequeno saleiro, e integra dois microfones capazes de captar áudio à volta da mesa. Sem ecrãs, notificações ou inteligência artificial, o dispositivo aposta precisamente no oposto do que domina a tecnologia atual: simplicidade e presença.

Puxa a conversa: O equipamento inclui ainda um conjunto de cartões inspirados no trabalho da StoryCorps, com perguntas desenhadas para estimular o diálogo entre familiares de crianças a pais e avós. A ideia é simples: criar espaço para conversas que, muitas vezes, ficam pelo caminho.

Como funciona? A gravação é ativada manualmente, através de um botão, e o áudio é guardado num cartão microSD de 16 GB, com capacidade para cerca de oito horas. Posteriormente, os ficheiros podem ser armazenados num microsite da StoryCorps ou em arquivo próprio da família. Não há ligação à cloud, Wi-Fi ou qualquer funcionalidade automatizada.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

As gravações podem ser partilhadas na plataforma da StoryCorps e, se assim for decidido pelos utilizadores, passam a integrar o arquivo histórico da Library of Congress, nos Estados Unidos.

Mais do que um produto pensado para chegar ao mercado, trata-se de uma ação de marketing: vão ser produzidas menos de 100 unidades, numa iniciativa que procura reforçar a ligação emocional à marca através de momentos quotidianos.

A “piscadela” da campanha: usar um gadget para combater o excesso de gadgets. Mais do que inovação tecnológica, trata-se de um exercício de reposicionamento, tanto da marca como da própria relação com o digital.

Ao longo de mais de duas décadas, a StoryCorps já reuniu centenas de milhares de conversas, envolvendo mais de 700 mil histórias de vida. A missão é preservar memórias pessoais e promover a empatia através da escuta.

Como resume a organização, o objetivo não é captar conversas perfeitas, mas sim momentos reais: crianças a rir, interrupções constantes e pais a insistir para que ninguém fale de boca cheia. Esta parceria transporta esse propósito para um cenário mais doméstico: a mesa de jantar.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.