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Um dos maiores desafios é garantir eletricidade quando o sol se põe e o vento deixa de soprar. É precisamente esta questão que está no centro de vários projetos desenvolvidos no âmbito da Aliança para a Transição Energética (ATE), uma agenda apoiada pelo PRR que junta universidades e empresas para acelerar a inovação no setor energético.

Entre as iniciativas em curso destaca-se a SOL4R, unidade de investigação da Universidade de Évora, que desenvolve sistemas fotovoltaicos flutuantes. Em vez de ocupar terrenos, os painéis solares são instalados sobre superfícies de água, como barragens, reduzindo conflitos de utilização do solo e aproveitando infraestruturas elétricas já existentes. Além disso, o contacto com a água ajuda a arrefecer os painéis, aumentando a eficiência da conversão fotovoltaica. Os investigadores estão agora a testar diferentes tecnologias de flutuadores e materiais para avaliar o seu desempenho e resistência ao longo do tempo.

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Outro dos projetos em desenvolvimento é uma bateria de Carnot, uma tecnologia de armazenamento energético que converte eletricidade em calor e utiliza esse calor como meio de armazenamento. Quando necessário, a energia térmica é novamente transformada em eletricidade através de ciclos termodinâmicos semelhantes aos das centrais termoelétricas. A solução poderá ter aplicações relevantes na indústria, permitindo armazenar calor residual e disponibilizar posteriormente eletricidade e calor com elevados níveis de eficiência.

Para os investigadores envolvidos, uma das principais mais-valias da agenda é a colaboração direta com parceiros industriais, aproximando a investigação académica das necessidades concretas do mercado. A longo prazo, o objetivo passa por reforçar a independência energética do país, promover a descarbonização da economia e criar novas oportunidades de industrialização em áreas ligadas à transição energética.

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