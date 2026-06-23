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Os testes foram programados para coincidir com o lançamento do Instagram para TV em dispositivos da Samsung, que se espera que amplie o alcance deste formato da rede social e que antes estava apenas disponível em produtos da Amazon Fire e da Google TV.

“No fundo, o Instagram tem tudo a ver com ligar as pessoas através da criatividade. O nosso objetivo é ajudar os criadores a encontrar o seu público e estamos constantemente a evoluir a forma como o fazemos para responder às suas necessidades”, afirmou Tessa Lyons, vice-presidente do Instagram para TV, em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Tessa Lyons acredita que a televisão é o próximo desafio do Instagram e, por isso, os utilizadores passaram ontem a conseguir ver stories na televisão. Outra novidade é que está agora disponível a transmissão de reels do telemóvel para a TV.

Esta adaptação da rede social da Meta surgiu do facto de muitos utilizadores já divulgarem vídeos mais longos no Instagram, conteúdos que partilhavam também noutras plataformas. A Meta tem acompanhado ainda o crescimento dos microdramas, histórias curtas de ficção que são divididas em vários episódios de um a três minutos.

“Hoje em dia, muitos microdramas são produzidos por produtoras, e isso é ótimo, e vai continuar a haver espaço para isso”, afirmou Tessa Lyons. “Mas também acreditamos que existe uma oportunidade extremamente interessante para que os próprios criadores produzam neste formato. E, para muitos criadores de conteúdo de formato curto que já são nativos do Instagram, esta é uma forma muito acessível de começarem a contar histórias mais longas e mais episódicas”. O Instagram está a contactar criadores para os incentivar a produzir estas séries divididas em episódios.

O Youtube, um gigante dos vídeos, foi o distribuidor de vídeos mais assistido nos Estados Unidos pela TV em 2025, ultrapassando serviços de streaming como a Netflix ou a HBO Max. A Netflix começou a investir nas redes sociais e fechou acordos para transmitir podcasts em vídeo.

“Acredito que o que é antigo volta a ser novo, no sentido em que as pessoas gostam de se juntar em torno de histórias”, afirmou Tessa Lyons. Por isso, considera que as mudanças aproximam o Instagram do público e são uma forma de apoiar a criatividade.