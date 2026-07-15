Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As estruturas de energia no mar, como as eólicas offshore, são caras de instalar e a sua manutenção também pesa no orçamento. Tradicionalmente, a inspeção das amarrações e ancoragens dependia de mergulhadores, uma solução lenta, arriscada e dispendiosa em ambientes tão hostis como o oceano.

O Centro de Robótica e Sistemas Inteligentes do INESC TEC está a mudar essa equação com dois projetos que integram a Aliança para a Transição Energética, uma agenda mobilizadora do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): o Inspect e o Sound3D, com um investimento total de 1,5 milhões de euros.

O Inspect foca-se na condição física das estruturas, através de inspeção visual e de sonares que permitem “ver” mesmo em águas turvas ou escuras. Já o Sound3D olha para o impacto acústico destas plataformas no ambiente marinho, avaliando se o ruído afeta rotas migratórias de espécies, e usa uma tecnologia que transforma cabos de fibra ótica já existentes no fundo do mar em microfones distribuídos ao longo de toda a sua extensão.

O objetivo comum é evitar ao máximo a presença humana no mar, permitindo que as equipas supervisionem tudo a partir de uma estação de controlo em terra, com mais segurança e menos custos de manutenção a longo prazo.

Vê o episódio completo no nosso canal de Youtube.

Este episódio conta com o apoio da Aliança para a Transição Energética (ATE) e do PRR. Sabe mais sobre o Plano de Recuperação e Resiliência aqui.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.