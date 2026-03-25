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A imagem da universidade como uma “torre de marfim” isolada do mundo prático pertence ao passado. Hoje, a Universidade de Lisboa (ULisboa) assume-se como uma “comunidade do conhecimento” focada na relevância social e na co-construção com o tecido empresarial. Considerada a universidade mais empreendedora de Portugal em 2025, a instituição tornou-se o motor de um ecossistema que não apenas ensina, mas cria valor real para a economia global.

Os números apresentados no início de 2026 pelo ULisboa Startup Impact Report mostram um efeito transversal na economia portuguesa:

Mais de 1.200 startups fundadas por membros da comunidade (ex-alunos, investigadores e colaboradores).

Um valor de mercado combinado superior a 24 mil milhões de euros.

Criação de cerca de 36 mil empregos em mais de 40 países.

Captação de 850 milhões de euros em capital de risco desde 2024.

A Vice-Reitora da ULisboa para a Investigação e Inovação, Cecília Rodrigues, sublinha que este sucesso é fruto de um compromisso diário com a capacitação e uma rede sólida de infraestruturas, que inclui centros de transferência de tecnologia e aceleradoras desenhadas para levar a ideia o mais próximo possível do mercado.

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Bhout: O Saco de Boxe com Cérebro (e IA)

Um dos exemplos mais fascinantes desta ligação é a Bhout, fundada por Mauro Frota, antigo aluno da Faculdade de Motricidade Humana. O que começou como um sonho literal transformou-se num saco de boxe inteligente que mistura o “toque humano” com tecnologia sofisticada de Inteligência Artificial.

No episódio descobre-se como a Bhout está a expandir as fronteiras do fitness para a saúde, colaborando com a Faculdade de Medicina da ULisboa para validar o seu hardware como uma ferramenta no tratamento da doença de Parkinson.

Powerdot: Liderar a Mobilidade Elétrica na Europa

Outro caso de sucesso que nasceu nos bancos da universidade (ISEG e Instituto Superior Técnico) é a Powerdot. Fundada em 2018 com o foco no “Destination Charging” — o carregamento de veículos elétricos integrado na rotina diária das pessoas — a empresa já levantou cerca de 500 milhões de euros para a sua expansão europeia.

A Powerdot demonstra como o talento formado em Lisboa consegue escalar soluções sustentáveis para mercados como França, Espanha, Bélgica e Polónia, mantendo o seu polo central em Portugal.

O Futuro: Para que servem as Universidades na era da IA?

Perante um mundo onde a informação está à distância de um clique, o Reitor da ULisboa, Luís Ferreira, deixa uma reflexão crucial sobre o papel das instituições de ensino: “a universidade é, mais do que nunca, o lugar do pensamento crítico e das boas perguntas“.

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