Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A participação de Portugal na Bio Europe Vienna 2025 teve como objetivo integrar o país nas principais plataformas internacionais de biotecnologia, reforçar parcerias com o ecossistema austríaco e europeu, atrair capital de risco e investimento direto estrangeiro e o apoio à internacionalização de Startups, Pequenas e Médias Empresas (PME´s) e centros de investigação nacionais, incluindo universidades.

A BIO Europe apresenta-se como sendo mais do que uma conferência, é um catalisador para a inovação, colaboração e crescimento da área das ciências. Por isso, Portugal não perdeu a oportunidade de estar presente e dar continuidade à sua estratégia de afirmação como ponto central de referência nas Ciências da Vida e Biotecnologia.

Segundo o comunicado enviado às redações, Portugal exportou cerca de quatro mil milhões de euros em produtos e serviços ligados à Fileira da Saúde e Ciências da Vida para 18 mercados.

Participaram 13 empresas e instituições portuguesas enquanto visitantes, tais como: a beat therapeutics ( especializada em terapias inovadoras para o cancro e vencedora do Prémio Jovem Empreendedor 2023, atribuído pela Associação Nacional de Jovens Empresários), a Bial e a Sea4us (empresa portuguesa da área da biotecnologia avançada que desenvolveu o primeiro analgésico não opioide).

Tratar dores crónicas através do mar? Empresa portuguesa desenvolve "analgésico pioneiro"
Tratar dores crónicas através do mar? Empresa portuguesa desenvolve "analgésico pioneiro"
Ver artigo

Entre os dias 23 e 25 de março de 2026, Portugal será anfitrião do BIO Europe Spring, que se realiza pela primeira vez no país. A ocasião representa “um marco histórico no setor das Ciências da Vida e Biotecnologia“ e estabelece o “o crescimento e a maturidade do setor biotecnológico nacional”, revela Delfina Moreira, diretora-geral e administradora do Biocant Park, à Lusa, noticiado pelo Observador.

O Biocant Park, localizado em Cantanhede, é o único Parque de Ciência e Tecnologia especializado em biotecnologia e será o organizador do evento juntamente com o CoLab AccelBio (associação privada sem fins lucrativos, reconhecida como um laboratório colaborativo onde é feita investigação por instituições científicas e académicas) e o P-BIO ( Fundada em 1999, esta associação privada sem fins lucrativos, tem contribuido para o desenvolvimento e suporte da biotecnologia em Portugal, promovendo a criação e desenvolvimento de start-ups biotecnológicas), contando ainda com o apoio da AICEP.

A nota de imprensa informa que o evento vai reunir cerca de quatro mil participantes de mais de 50 países, "oferecendo uma plataforma única para a apresentação de soluções inovadoras desenvolvidas por empresas e centros de investigação portugueses".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.