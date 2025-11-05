Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A participação de Portugal na Bio Europe Vienna 2025 teve como objetivo integrar o país nas principais plataformas internacionais de biotecnologia, reforçar parcerias com o ecossistema austríaco e europeu, atrair capital de risco e investimento direto estrangeiro e o apoio à internacionalização de Startups, Pequenas e Médias Empresas (PME´s) e centros de investigação nacionais, incluindo universidades.

A BIO Europe apresenta-se como sendo mais do que uma conferência, é um catalisador para a inovação, colaboração e crescimento da área das ciências. Por isso, Portugal não perdeu a oportunidade de estar presente e dar continuidade à sua estratégia de afirmação como ponto central de referência nas Ciências da Vida e Biotecnologia.

Segundo o comunicado enviado às redações, Portugal exportou cerca de quatro mil milhões de euros em produtos e serviços ligados à Fileira da Saúde e Ciências da Vida para 18 mercados.

Participaram 13 empresas e instituições portuguesas enquanto visitantes, tais como: a beat therapeutics ( especializada em terapias inovadoras para o cancro e vencedora do Prémio Jovem Empreendedor 2023, atribuído pela Associação Nacional de Jovens Empresários), a Bial e a Sea4us (empresa portuguesa da área da biotecnologia avançada que desenvolveu o primeiro analgésico não opioide).

Entre os dias 23 e 25 de março de 2026, Portugal será anfitrião do BIO Europe Spring, que se realiza pela primeira vez no país. A ocasião representa “um marco histórico no setor das Ciências da Vida e Biotecnologia“ e estabelece o “o crescimento e a maturidade do setor biotecnológico nacional”, revela Delfina Moreira, diretora-geral e administradora do Biocant Park, à Lusa, noticiado pelo Observador.

O Biocant Park, localizado em Cantanhede, é o único Parque de Ciência e Tecnologia especializado em biotecnologia e será o organizador do evento juntamente com o CoLab AccelBio (associação privada sem fins lucrativos, reconhecida como um laboratório colaborativo onde é feita investigação por instituições científicas e académicas) e o P-BIO ( Fundada em 1999, esta associação privada sem fins lucrativos, tem contribuido para o desenvolvimento e suporte da biotecnologia em Portugal, promovendo a criação e desenvolvimento de start-ups biotecnológicas), contando ainda com o apoio da AICEP.

A nota de imprensa informa que o evento vai reunir cerca de quatro mil participantes de mais de 50 países, "oferecendo uma plataforma única para a apresentação de soluções inovadoras desenvolvidas por empresas e centros de investigação portugueses".