Na sexta-feira passada, expirou o prazo que o Pentágono deu à Anthropic (a empresa de inteligência artificial criadora do modelo Claude) para abandonar as suas salvaguardas éticas sobre armas autónomas e vigilância em massa. O CEO, Dario Amodei, não cedeu. Horas depois, o Presidente Trump ordenou o corte de relações entre todas as agências federais e a empresa. E depois disso, o exército americano continuou a usar o Claude em operações militares ativas contra o Irão.

O episódio seria apenas mais um capítulo na turbulenta relação entre tecnologia e poder, se não revelasse algo de mais fundo e mais duradouro sobre o mundo em que vivemos. Estamos perante uma disputa que não é apenas sobre um contrato de 200 milhões de dólares. É sobre quem tem, afinal, autoridade sobre as tecnologias que estão a remodelar o equilíbrio estratégico entre Estados.

O que está em causa?

Para entender o conflito, é preciso entender o que mudou. Os Estados Unidos sempre trataram tecnologias críticas como instrumentos de poder estratégico, da internet à computação avançada, do setor espacial ao nuclear. A novidade está noutra parte.

Como explica Adolfo Mesquita Nunes, sócio da Pérez-Llorca e autor do livro “Algoritmocracia – Como a IA está a transformar as nossas democracias”, a tensão entre o Estado e a Anthropic nasce de uma transformação estrutural dentro da inovação:

“Pela primeira vez, um pequeno número de empresas privadas controla capacidades de fronteira em inteligência artificial, assentes em modelos fundacionais, infraestruturas de computação massiva e equipas científicas altamente concentradas. Essas capacidades têm impacto potencial direto em áreas sensíveis da segurança nacional e não foram desenvolvidas dentro do aparelho público.”

Daqui nasce o choque. O Estado quer acesso sem restrições; a empresa impõe limites. O que está a definir-se, nas palavras de Mesquita Nunes, é algo mais fundamental do que um litígio contratual:

“A discussão deixa de ser meramente contratual. Está em causa a definição de quem fixa, em última instância, as regras de utilização de tecnologias que passaram a ter relevância direta no equilíbrio estratégico entre Estados.”

O ultimato e a ironia

O Pentágono usava o Claude nas suas redes classificadas para tarefas como planeamento operacional e identificação de alvos. Em julho, a Anthropic juntou-se à OpenAI, ao Google Gemini e ao Grok da xAI num contrato de 200 milhões de dólares com o Departamento de Defesa. Mas apenas o modelo da Anthropic operava nas redes classificadas.

A Anthropic estabeleceu dois limites inegociáveis: o Claude não seria usado em armas autónomas (onde a inteligência artificial, e não um ser humano, toma a decisão final de matar) e não seria usado para vigilância em massa de cidadãos americanos. O Pentágono queria poder usar a tecnologia “para todos os fins legais”, sem restrições contratuais explícitas.

Quando o prazo expirou sem acordo, a reação foi imediata. O Secretário de Defesa Pete Hegseth classificou a Anthropic como um “risco para a cadeia de abastecimento nacional”, designação habitualmente reservada a empresas de países adversários como a China. Hegseth acusou a empresa de tentar exercer “poder de veto sobre as decisões operacionais das Forças Armadas dos Estados Unidos.”

A ironia veio poucas horas depois. No sábado, forças americanas e israelitas lançaram uma campanha de ataques coordenados contra instalações iranianas. O Comando Central dos EUA terá usado o Claude para processar intercepções, imagens de satélite e informações de sinais, gerar resumos, avaliações de ameaças e visão situacional. A tecnologia banida estava a funcionar nas operações, a medida foi ignorada.

O Estado pode exigir que uma empresa abandone a sua ética?



A questão de fundo que o episódio coloca é uma das mais difíceis da governação contemporânea: até que ponto é legítimo que o Estado pressione empresas privadas a remover salvaguardas éticas em nome da defesa e da segurança nacional?

Adolfo Mesquita Nunes aceita que a defesa nacional pode justificar exigências fortes, mas há limites:

“O problema surge quando o acesso ou a utilização, pelo Estado, de tecnologias privadas com impacto estratégico é imposto através de pressão política ou de negociações casuísticas entre governos e empresas. Decisões desta natureza não podem ser tomadas de forma casuística.”

Quando o uso de tecnologias estratégicas depende de acordos pontuais negociados sob pressão, cria-se incerteza jurídica e desloca-se para relações comerciais específicas uma matéria que deveria estar enquadrada por regras públicas claras.

“Caso contrário, cada episódio transforma-se numa negociação sob pressão estratégica, sem previsibilidade nem legitimidade institucional”, sintetiza o sócio da Pérez-Llorca.

A abordagem da OpenAI ilustra bem o dilema. Sam Altman chegou a acordo com o Pentágono baseando-o nas leis existentes em vez de insistir em proibições contratuais explícitas, essencialmente confiando em que o governo não vai violar a lei, em vez de o contratualizar. O acordo incluía proteções contra armas autónomas e vigilância doméstica em massa, quase idênticas ao que a Anthropic tinha pedido. A diferença era de forma, não de substância.

A militarização acelerada da inteligência artificial



O que este episódio torna visível é um processo mais amplo: a integração crescente da inteligência artificial em sistemas de defesa e em operações militares. A velocidade a que isso acontece levanta questões que as instituições existentes não estão preparadas para responder.

Adolfo Mesquita Nunes identifica o nó central do problema:

O que torna este processo mais complexo é o facto de a inovação ocorrer sobretudo no setor privado e fora dos circuitos tradicionais da defesa. Sistemas que podem ter impacto em operações militares são desenvolvidos por empresas cujo modelo de negócio não está necessariamente alinhado com a lógica estratégica do Estado.

“O principal risco está no desfasamento entre a velocidade da evolução tecnológica e a capacidade das instituições para definir regras claras sobre acesso, limites de utilização e responsabilidade.

Num contexto de competição estratégica intensa, como o que envolve os Estados Unidos, a China e as suas esferas de influência, esse desfasamento tende a comprimir o espaço para a prudência. A corrida tecnológica favorece a integração rápida em vez da reflexão cautelosa”.

O que é que a Europa pode aprender?



Para a Europa, o episódio tem leituras próprias. A primeira é a noção de que a maioria das tecnologias de inteligência artificial com impacto em áreas sensíveis de segurança e defesa são desenvolvidas fora da Europa. Isso cria uma dependência que limita a margem de decisão política quando surgem conflitos sobre acesso ou condições de utilização.

A segunda lição é institucional. O debate europeu tem sido dominado pela regulação e pela gestão de riscos, uma abordagem que tem méritos, mas que não resolve a questão da capacidade. Adolfo Mesquita Nunes explica as consequências:

“A inteligência artificial começa a assumir características de infraestrutura crítica. Se assim for, a discussão deixa de ser apenas regulatória. Passa a envolver capacidade própria, acesso soberano a tecnologias essenciais e modelos de governação capazes de conciliar segurança, inovação e controlo democrático.”

A Europa pode regular o uso da inteligência artificial. Mas se não desenvolver capacidades próprias relevantes, regular o que não controla é uma posição de dependência mal disfarçada.

O fruto proibido é o mais apetecido



Há um episódio irónico nesta história. Nos dias seguintes ao confronto público com o governo Trump, a aplicação Claude disparou para o primeiro lugar na App Store americana. Os utilizadores gratuitos aumentaram mais de 60% desde janeiro e as subscrições pagas duplicaram.

Ser designado “risco para a cadeia de abastecimento nacional” pela administração Trump acabou por ser, pelo menos por agora, um excelente negócio. Mas essa ironia não deve apagar o que está em jogo: a disputa entre o Pentágono e a Anthropic não foi resolvida. Foi adiada. E os termos em que será finalmente resolvida, com que regras, por quem, com que legitimidade democrática, vão moldar a relação entre tecnologia e poder durante décadas.

A pergunta que fica não é apenas quem ganha este contrato. É quem decide, afinal, como se usa a tecnologia que está a mudar o mundo.

__

