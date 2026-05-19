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Além disso anunciou novas ofertas hoteleiras, ampliando o seu portfólio de viagens e marcando o próximo passo na sua ambição de se tornar “a aplicação” para tudo — estendendo-se agora desde as ruas da cidade até às costas. O The Next Big Idea sabe que em junho vão sair novidades e mais detalhes sobre o novo serviço de barco no nosso país.

A partir de junho, os utilizadores da Uber vão poder alugar barcos em Portugal, Espanha, Itália, França e Croácia. Em colaboração com a Click&Boat, a plataforma líder de aluguer de barcos na Europa, o Uber Boat dá acesso a uma frota de cerca de 50 mil embarcações, tornando mais fácil do que nunca navegar em destinos icónicos, desde as Ilhas Baleares até à Riviera Francesa e à Costa Amalfitana. Em comunicado, é referido que os membros Uber One vão poder 10% do valor de cada viagem em créditos Uber One.

O lançamento do Uber Boat assenta na visão mais ampla de viagens da Uber, concentrando diversas etapas da viagem numa única plataforma. Foi também anunciado que a Uber e o Expedia Group estabeleceram uma parceria para oferecer aos utilizadores nos EUA acesso a uma lista de mais de 700 mil alojamentos em destinos por todo o mundo.

Os alojamentos de férias da Vrbo, marca do Expedia Group, serão integrados ainda este ano, prevendo-se que a parceria se expanda para além dos EUA. A Uber anunciou ainda uma nova colaboração com a Accor para reforçar o seu programa de fidelização na Europa e no Médio Oriente. Esta iniciativa deverá permitir aos membros acumular pontos ALL Accor em viagens Uber e pedidos Uber Eats, com benefícios adicionais para membros Uber One.

Adicionalmente, a Uber lançou o Modo Viagem, uma nova experiência disponível na plataforma, que orienta os turistas em aeroportos movimentados, oferece recomendações selecionadas dos melhores restaurantes locais, destinos turísticos populares e reservas em restaurantes, em parceria com o OpenTable. Inclui ainda a versão própria da Uber do “room service”, com entregas à porta do hotel, juntamente com artigos essenciais de viagem esquecidos em casa.

Com estes lançamentos, a Uber continua a evoluir para além da mobilidade e das entregas do dia a dia, reunindo viagens, estadias e experiências costeiras numa única plataforma. Quer se trate de uma escapadela pela cidade ou de um dia espontâneo no mar, a Uber pretende ajudar os viajantes a ir mais longe, de forma mais simples.