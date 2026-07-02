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Entre a descoberta de novos eventos, a compra de bilhetes, os pagamentos dentro do recinto ou até a procura de estacionamento, há cada vez mais tecnologia a fazer parte da experiência dos festivaleiros.

Portugal também está a dar cartas nesta área. De aplicações que ajudam a encontrar o próximo festival a soluções de pagamento, estacionamento e experiências imersivas, estas são cinco apps e plataformas portuguesas que vale a pena conhecer antes de arrancar para o próximo recinto.

Ainda não compraste bilhete e nem sabes o que fazer este verão? A Soko reúne concertos, festivais, festas e eventos culturais numa única aplicação, recorrendo a inteligência artificial para ajudar os utilizadores a descobrirem experiências de acordo com os seus interesses. Num verão cheio de opções, pode ser uma boa forma de encontrar aquele festival ou concerto que passou despercebido nas redes sociais.

Há muito que o MB WAY deixou de servir apenas para dividir contas entre amigos. Nos últimos anos, a plataforma da SIBS tem reforçado a presença nos festivais através de soluções de pagamento digital e do MB WAY Pulse, um dispositivo wearable que permite fazer pagamentos contactless sem precisar de telemóvel, bateria ou ligação à internet.

Disponível em formato de pulseira, porta-chaves ou acessório para relógio, o MB WAY Pulse foi pensado para situações em que ninguém quer andar com carteira no bolso ou preocupar-se com a bateria do telemóvel.

Encontrar estacionamento à porta de um festival pode ser quase tão difícil como chegar à primeira fila. A goParkly, startup portuguesa sediada no Algarve, permite reservar lugares de estacionamento com antecedência através da aplicação, incluindo espaços privados e parques próximos de grandes eventos. A empresa já lançou uma funcionalidade específica para estacionamento em festivais e foi selecionada para o programa Smart City of Rock, do Rock in Rio Lisboa. Para quem vai de carro e quer evitar voltas intermináveis à procura de lugar, pode ser uma ajuda preciosa.

Mesmo que não a instales diretamente, há uma boa hipótese de te cruzares com a tecnologia da 3cket durante o verão. Esta startup portuguesa fornece soluções de bilheteira digital, controlo de acessos e pagamentos cashless utilizadas em vários festivais e eventos nacionais. O objetivo é reduzir filas, simplificar pagamentos e tornar a experiência mais fluida para participantes e organizadores.

Os festivais já não são apenas sobre música. Gaming, realidade virtual, experiências interativas e ativações digitais estão a ganhar espaço nos recintos. A MAGICSHOT é uma das empresas portuguesas que lidera esta tendência, criando experiências tecnológicas para festivais, eventos e marcas. Se nos últimos anos passaste por uma zona degaming ou realidade virtual num festival, há uma boa hipótese de ter havido tecnologia portuguesa envolvida.