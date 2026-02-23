Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Estes Standards partem de uma convicção simples: toda a criança e jovem tem direito ao mais alto padrão de cuidados, independentemente do local onde vive. Reconhecem os progressos alcançados, mas são claros quanto ao que ainda falta: persistem desigualdades no acesso a cuidados, recursos e apoios e isso exige respostas estruturadas.

A Acreditar decidiu traduzir e publicar este documento em português para lhe dar visibilidade e, sobretudo, para promover uma reflexão concreta, por parte de decisores, instituições, equipas, hospitais, famílias e sobreviventes, sobre o que já existe e o que precisa de ser aproximado aos bons padrões de qualidade. Estes Standards não são apenas recomendações clínicas: são também uma ferramenta para orientar políticas nacionais, reduzir disparidades e garantir coerência ao longo de todo o percurso de doença e vida.

O que estes Standards cobrem (e porque é que isso interessa agora)

O documento organiza-se em áreas que atravessam todas as etapas do percurso da doença oncológica: desde a organização das unidades e a administração do tratamento, aos cuidados psicossociais, paliativos, seguimento na sobrevivência e transição, organização nacional em rede, plano nacional e registos, cuidados transfronteiriços e formação/educação.

Não se trata de “ter capítulos para todos os gostos”: trata-se de reconhecer que a qualidade em oncologia pediátrica depende tanto do medicamento e do protocolo como da forma como cuidamos, como comunicamos, como apoiamos a família, como garantimos continuidade e como organizamos o sistema.

1) Unidades de oncologia pediátrica: estrutura, equipa e processos que protegem qualidade

Os Standards são concretos: cada unidade deve ter serviços médicos e psicossociais adequados, uma estrutura física apropriada, e equipas multidisciplinares e multiprofissionais com comunicação regular. Exigem ainda procedimentos operacionais normalizados para garantir consistência e segurança.

E dizem algo que, na prática, muda a experiência das famílias: uma criança hospitalizada deve poder ter pelo menos um progenitor consigo em permanência, com condições de espaço e dignidade (incluindo cama para o acompanhante).

2) Tratamento e cuidados: excelência clínica com comunicação transparente e decisões partilhadas

A tecnologia e os protocolos são indispensáveis, mas não chegam. O documento sublinha que as consultas com doente e família são essenciais no diagnóstico, no início e durante o tratamento; a comunicação deve ser transparente, ajustada à idade e compreensão, com espaço real para perguntas, e com informação que inclua também orientação psicossocial.

E vai mais longe: mesmo quando os cuidadores são representantes legais, a criança e o adolescente devem ser envolvidos no processo de informação e decisão, de acordo com as suas capacidades e evolução, o que constitui um ponto crucial na humanização do cuidado e na ética da prática.

3) Cuidados psicossociais: não são “extra”, são parte do tratamento

Os Standards propõem uma abordagem preventiva e escalonada, com avaliação regular das necessidades psicossociais e atenção às dimensões social, financeira, emocional, espiritual, comunicação honesta e apoio antes e durante os procedimentos. Incluem também medidas práticas: ensino hospitalar, condições de alojamento para internamentos prolongados, e disponibilidade de tradução quando existam barreiras linguísticas.

4) Cuidados paliativos pediátricos: começar cedo, acompanhar sempre, cuidar também no luto

Os Standards são inequívocos: os cuidados paliativos pediátricos são cuidados holísticos ativos e devem ser introduzidos, ao longo de todo o percurso. Promovem planeamento antecipado de cuidados (Advance Care Planning) com base em confiança e comunicação, e defendem que, no fim de vida, cada família deve ter escolhas reais sobre intensidade de tratamento, local de cuidados e local de morte e com liberdade para mudar de decisão até ao fim. Sublinha-se ainda o dever de apoio no luto.

5) Sobrevivência e transição: medir o sucesso pela qualidade de vida ao longo da vida

O sucesso não é apenas “curar”; é também reduzir e tratar efeitos tardios e proteger a qualidade de vida. Os Standards defendem seguimento ao longo do ciclo de vida, o direito a um resumo de tratamento (incluindo doses cumulativas) e um plano personalizado de sobrevivência, com transição estruturada para cuidados de adultos e tudo isto de forma holística, coordenada, acessível e adequada à idade.

6) Organização nacional, redes e políticas: sem sistema não há equidade

Os Standards recomendam fortalecer a colaboração dentro do país, a partilha de recursos entre centros, acreditação e normalização e a garantia de acesso à inovação (no país ou no estrangeiro).

Num plano nacional, são claros os marcos mínimos: centros devem cumprir standards e certificação; deve existir uma sociedade nacional; colaboração entre associações de pais e ou sobreviventes, um plano nacional oncológico com a inclusão do cancro pediátrico e, por último e não menos importante, um registo nacional para recolha de dados.

7) Cuidados transfronteiriços: quando “fora” é parte da resposta certa

Nem todas as modalidades diagnósticas e terapêuticas podem existir em todos os países, porém, todas as crianças devem ter acesso às modalidades essenciais aos seus tratamentos. Daí a importância de redes de referenciação, partilha de informação, tumor boards internacionais e iniciativas como a ERN PaedCan, que promovem a circulação de conhecimento e, quando necessário, de doentes.

8) Educação e formação: qualidade sustentada exige aprendizagem contínua (incluindo famílias)

O documento inclui educação como um eixo: cada criança deve beneficiar de um programa educativo contínuo e flexível (no hospital ou em casa), com trabalho conjunto entre família, escola e hospital. Reforça também: (1) formação dos cuidadores para cuidar com segurança em casa e compreender diagnóstico/plano/prognóstico; e (2) desenvolvimento profissional contínuo de profissionais e defensores/associações.

O desafio (e a oportunidade) em Portugal

A oncologia pediátrica lida com doenças raras e heterogéneas, o que torna ainda mais importante a organização em rede, a consistência de práticas e a avaliação de resultados para além da sobrevivência. Estes Standards oferecem um referencial comum e um convite: alinhar unidades, processos, continuidade e formação com as boas práticas europeias, integrando este alinhamento no desenho e implementação do Plano Oncológico, com métricas que contém também a qualidade de sobrevivência (efeitos tardios, funcionalidade, bem-estar e participação social).

Está nas mãos de todos, a começar pela decisão política, integrar estes Standards no Plano Oncológico Nacional, com metas, financiamento e monitorização adequada, para que nenhuma criança seja condicionada pelas suas circunstâncias. À sociedade, às instituições e às equipas, cabe exigir e construir essa convergência: curar, cuidar e acompanhar melhor, hoje e ao longo da vida, com equidade e humanidade.

Sobre a Acreditar

Desde 1994 e com a experiência de quem passou pelo mesmo, a Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro está presente em todas as fases e após a doença para, com profissionalismo, enfrentar os desafios que o cancro entre as crianças e jovens impõe a toda a família.