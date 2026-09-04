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Brice Teinturier, politólogo, diretor da empresa de sondagens eleitorais Ipsos-BVA, esteve esta semana num debate de arranque do ano eleitoral, onde recomendou cautelas: "Não é responsável fazer agora projeções para o resultado da segunda volta.

Os dados são muito frágeis, ainda não conhecemos todo o panorama eleitoral e, nesta eleição presidencial, tanto a primeira como a segunda volta estão mais indefinidas do que nunca. Desta vez, estamos no desconhecido." Teinturier afina a visão sobre o horizonte: “Podemos dizer que, desta vez, a eleição de Le Pen parece mais possível do que nas três tentativas anteriores. Mas, em rigor, neste momento, não podemos dizer que este ou aquele resultado é mais provável”. Faltam oito meses.

A oferta eleitoral nesta presidencial tem os diferentes campos muito atomizados: a antiga direita republicana, agora muito encolhida, apresenta Bruno Retailleau; os votos do centro-direita estão a ser disputados por dois ex-chefes de governos de Macron, Édouard Philippe e Gabriel Attal; a área progressista está dividida por um emaranhado de candidatos no centro-esquerda que vai organizar primárias com vários aspirantes, Raphael Glucksmann e Oliver Faure são as principais figuras; na esquerda da esquerda está, uma vez mais, Jean-Luc Mélenchon, líder do partido França Insubmissa (LFI), apesar de com discurso desta vez um pouco menos radical e polarizador, não é tolerado por grande parte do eleitorado que ele também não tolera; os ecologistas têm Marine Tondelier, que tenta promover o regresso da união das esquerdas numa nova ampla frente popular como a que nas legislativas de há dois anos derrotou Le Pen. Mas, agora, a oito meses das eleições, os principais campos da esquerda, socialistas(Gluksmann ou Faure) e LFI(Mélenchon) disparam entre eles e declaram impossível o retorno à aliança.

Assim, agora, com o panorama eleitoral atomizado, Le Pen aparece destacada na frente de todas as sondagens: 35 a 40% dos votos na primeira volta, onde surge com mais de 20 pontos percentuais de avanço sobre qualquer dos adversários; Le Pen também está na frente dos cenários para a segunda volta, mas com o campo adversário ainda muito fragmentado. As primárias socialistas no mês que vem poderão vir a apurar um candidato (talvez Glucksmann, o mais independente de aparelhos partidários) capaz de concentrar muito do voto anti-Le Pen.

A taxa de rejeição de Marine (o nome de batismo é, de facto, Marion Anne) Le Pen, tem baixado, mas continua a ser grande essa hostilidade à principal herdeira da família Le Pen (o pai, Jean Marie, surpreendeu ao chegar à segunda volta de 2002, com uma candidatura assumidamente de extrema-direita, mas, então, uma chamada “frente republicana” mobilizou-se para eleger Jacques Chirac, com 82,2% dos votos).

A eleição presidencial francesa de maio próximo aparece muito marcada pela alta rejeição dos até agora principais candidatos: Marine Le Pen gera a hostilidade de cerca de metade do eleitorado, o rival Jean-Luc Mélenchon, na esquerda mais à esquerda, é ainda mais rejeitado, 52 a 55%.

Desta vez, Marine Le Pen, aos 58 anos e após duas décadas no centro do palco político, renovou a figura e a imagem dela, seja no modo de vestir, agora menos descuidado, seja a baixar os decibéis na gritaria, seja com discurso mais focado no social e não apenas nas questões securitárias. Le Pen tinha iniciado a carreira política à cabeça de uma plataforma de extrema-direita focada quase exclusivamente na denúncia da corrupção e e da falta de segurança que levava à urgência de impor no país a lei e a ordem.

Entretanto, esforçou-se para apagar essa imagem de aguerrida líder populista da extrema-direita e aparecer, em pose mais de estadista, como a nacionalista que quer o “renascimento da França soberana”.

Apesar desta renovação do perfil, se for eleita para presidente da França, Marine Le Pen vai ser uma revolução no país e na Europa. Tudo vai ficar marcado pela hostilidade isolacionista à integração europeia, pela insensibilidade à urgência da transição ecológica, pela complacência com o imperialismo de Putin, e, sobretudo, pelo princípio orientador de absoluta preferência nacional que faz lembrar o slogan de Trump: a França primeiro.

Se esta herdeira da família Le Pen vier a ser eleita não será uma versão europeia de Trump: ao contrário dele, é ponderada, sabe definir estratégias para além do prazo imediato, não é impulsiva e ziguezagueante. Também não é uma Meloni que, apesar das origens na extrema-direita, como primeira-ministra escolheu a via da moderação e uma certa dose de capacidade de articulação ou mesmo integração no europeísmo.

Marine Le Pen, formada em Direito e em conflito com a Justiça que a condenou por peculato, acusada de desviar dinheiro europeu para uso pelo partido, propõe um projeto político que a esquerda vê como retrocesso histórico do Estado de Direito em França. Com ela no topo do poder, a polícia vai ser posta em controlos apertados aos migrantes, designadamente os de segunda e terceira geração, muitos já com nacionalidade francesa e que vivem em bairros periféricos da grandes cidades. Os indocumentados serão um alvo e está-lhes anunciada a expulsão, implacável.

Marine Le Pen vai querer aparecer como a “presidente do povo”, frente aos “bem pensantes” e as elites em geral. Começa a conseguir a adesão dos pensionistas, eleitorado importante que lhe escapava,Soube fazer pontes com setores do patronato francês, onde muitos têm a nostalgia de um candidato amigo no campo da direita republicana, como foram, no tempo mais recente, Chirac e Balladur. O caos na direita moderada instalou-se com Sarkozy. Os socialistas, longe do tempo glorioso de Mitterand (14 anos, de 81 a 95, mas com ponta final de muita rejeição) e dos cinco anos sem glória com Hollande, sonham com alguma alternativa – talvez Glucksmann, mas parece difícil (apareceu há duas semanas, está com 12% das intenções de voto).

O campo macronista está perdedor. Os dois candidatos, Attal e Philippe, que Macron escolheu para chefiar dois dos governos dele fazem por se distanciar do presidente em fim de 10 anos na presidência.

Quem quer que seja eleito vai imediatamente a seguir convocar eleições legislativas. A tradição diz que o campo presidencial sai sempre vencedor.

Já se sabe que em caso de eleição de Le Pen, ela vai escolher o delfim, Jordan Bardella, para chefe do governo. Vários comentadores notam que os dois complementam-se. Bardella, 30 anos, formado na juventude partidária dirigida por Le Pen, é visto como mais pró-empresas e menos hostil à União Europeia do que a tutora política Le Pen. Com estilo afável e apelo jovial, Bardella faz por suavizar os traços mais rígidos da mentora.

Quando falta oito meses para a decisão, o debate em França está dominado pelo modo de resolver o enorme défice nas contas públicas. A segurança social e a estabilidade das pensões de reforma centram a discussão que também é tema para a campanha presidencial.

Neste momento, as sondagens mostram que nenhuma candidatura está com pujança eleitoral para travar o ímpeto do Rassemblement National de Le Pen.

Ainda faltam oito meses e há quem só agora esteja a entrar na pré-campanha.

Resta saber se o campo anti-Le Pen ainda é capaz, apesar das fundas divergências, de reconstituir a “frente republicana” que até agora, em três finalíssimas presidenciais impediu os Le Pen, o pai e a filha, de chegarem ao Palácio do Eliseu, sede da presidência da República de França.