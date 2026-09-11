"Como perdemos tudo o que tínhamos, a educação era a única saída."

A frase do Prémio Nobel da Química de 2025, numa entrevista ao "Expresso", é extraordinária, pelo humanismo, pela ternura e pela lucidez que encerra.

A história de Omar Yaghi, de 61 anos, é fantástica: os pais foram expulsos da Palestina e fixaram-se na Jordânia, ele nasceu em Amã e aos 15 anos mudou-se para os Estados Unidos por vontade do pai. Em Julho deste ano, trocou os EUA pela China e abraçou ainda mais a inteligência artificial.

Numa semana tomada de assalto pelos péssimos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, Programme for International Student Assessment, no original, o famoso PISA: os alunos de 15 anos regrediram quase uma década na leitura, na matemática e nas ciências — o exemplo não podia ser mais pertinente.

De acordo com os resultados, o fosso entre os alunos mais pobres e os mais ricos é de quatro anos na leitura e cinco na matemática; a queda é maior nas escolas públicas do que nas privadas; os resultados dos imigrantes são geralmente mais baixos. Podia trazer mais exemplos, mas estes parecem-me suficientes para mostrar que a ideia da educação como elevador social em Portugal — que está entre os países mais pobres dos mais ricos (OCDE e UE) — está a esboroar-se.

A escola não está a servir para aprender. Não estou a deduzir: esta é uma das conclusões dos investigadores do Centro de Economia da Educação da Nova SBE, Pedro Freitas e Luís Catela Nunes: "O tempo na escola não está a ser convertido em tempo de aprendizagem".

O que me leva às políticas públicas de Educação e aos professores.

No primeiro PISA, em 2000, os resultados de Portugal foram catastróficos em relação à média dos países da OCDE. Em 2001, a paixão de António Guterres pela Educação chegou com a reforma dos programas do primeiro ciclo a Matemática e a Português. Não vou enumerar o que aconteceu de lá para cá entre mais e menos avaliação, mais matemática e menos educação física, mais metas e flexibilização, certificação e desvalorização de manuais escolares, rejeição e aposta no ensino profissional, provas de aferição e chumbos. Mas as mudanças foram tantas que a média dá mais de uma alteração por ano lectivo, chegados a 2026, tudo à medida dos amores e rancores de cada ministro da Educação ao serviço.

O descalabro aconteceu nos governos PS, é verdade, o que só prova que a Educação devia estar acima dos partidos políticos, que devia haver um pacto nacional nesta matéria, depois de uma discussão pública séria, profunda e abrangente. A política de Educação tem de ser sustentada.

A Estónia tem desde sempre (2006) bons resultados no PISA, independentemente de quem esteja no poder — o governo alterna entre dois partidos, mas as coligações variam. A política de Educação é consistente e cumulativa. Os alunos do 9.º ano estão cerca de dois anos à frente dos portugueses.

E, por uma vez, o problema também não é dinheiro, pelo contrário. Alguns dos progressos mais notáveis ​​estão a acontecer em locais com muito menos recursos. O relatório dá o exemplo do Camboja, que está a iniciar uma transformação educativa do género da que impulsionou a Coreia e, mais recentemente, a China e o Vietname.

Boas políticas e escolhas inteligentes de despesa são factores muito mais fortes para o desempenho do que apenas quanto os países gastam por aluno: "com 288.521 dólares por aluno, o Luxemburgo é de longe o país que mais gasta em educação, mas as notas médias a ciências são mais baixas do que na Irlanda, França ou Itália, que investiram menos de metade deste valor por aluno", lê-se no PISA.

Voltando à Estónia, que está no grupo dos oito primeiros no PISA, a aposta tem sido na consolidação da autonomia escolar, no reforço da responsabilidade das escolas e professores na organização do ensino e na adaptação do currículo e na qualidade dos professores. O sistema educativo demonstra simultaneamente inclusão, equidade socioeconómica e elevado desempenho.

Chegamos aos professores.

Um estudo do Conselho Nacional de Educação de 2024 revela que mais de metade dos alunos do secundário recorre a explicações. Outro, mais recente, da Fundação la Caixa, mostra que um em cada cinco alunos portugueses frequenta explicações privadas. No secundário são já um em cada três. Não é possível ficar indiferente a estes números. As explicações estão a complementar a escola ou a substituir aquilo que a escola não consegue fazer?

A pergunta ganha outra dimensão quando sabemos que será necessário contratar cerca de 38 mil professores entre 2025 e 2035. Os alunos de 2029 terão, na sua maioria, uma nova geração de professores. Num momento de falta de professores como o actual, como estamos a apoiar a preparação científica dos que estão a entrar na profissão? Qual a formação inicial dos professores? Que grau de exigência tem? Como é a formação ao longo da carreira? Quem avalia os professores?

Seria interessante ter um PISA para professores.

Não para fazer rankings só porque sim — que seria tão mau como não fazer porque não —, mas para saber aquilo que sabemos sobre os alunos e não sabemos sobre quem os ensina.

O TALIS, Inquérito Internacional de Ensino e Aprendizagem (Teaching and Learning International Survey no original), também feito pela OCDE, dá pistas. Em Portugal, a idade média dos professores é de 51 anos e 60% têm 50 ou mais anos. Apenas 3% têm menos de 30 anos. Entre os professores em início de carreira, só 20% têm um mentor atribuído. E, embora 82% dos recém-formados considerem boa a qualidade da sua formação inicial, apenas 72% dizem ter ficado bem preparados no conteúdo da disciplina e 65% em pedagogia geral. Ainda, 85% dos professores dizem que os horários de trabalho são uma barreira à formação contínua e 79% identificam o trabalho administrativo e a responsabilidade pelos resultados dos alunos como fontes importantes de stress.

Em 2008, a então ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, definiu um modelo de avaliação de desempenho dos professores. Dizia que era exequível, respeitava as melhores práticas internacionais, protegia os professores e dava-lhes vantagens. Os professores contestaram, ameaçaram e o modelo não foi posto em prática.

Só Nuno Crato viria a avançar com a Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PACC), era assim que se chamava, em Dezembro de 2013 e Julho de 2014. Num universo de 10.220 docentes que realizaram a prova, 15% chumbaram e outros tantos obtiveram entre 50% e 59%. Só uma minoria de 4,2% obteve uma pontuação superior a 90%. Dados estatísticos partilhados na altura revelaram que quase 63% dos professores cometeram erros ortográficos na prova, que acabou por ser definitivamente revogada pela Assembleia da República em 2016.

Também seria importante perceber por que razão os resultados dos exames nacionais parecem não reflectir os resultados dos testes internacionais. Os resultados mais recentes da avaliação externa do ensino secundário não traduzem a queda no PISA 2025. Porquê? Nuno Crato afirma que "as avaliações nacionais não têm fiabilidade", mas seria importante saber mais.

Outro tema que me parece importante discutir é por que razão não são as escolas a contratar os professores. É assim que fazem os estabelecimentos de ensino privados e os resultados são melhores. Na Finlândia — que já foi um grande exemplo, até começar a mudar o sistema de ensino, a flexibilizar currículos e a ser menos exigente —, os professores são contratados pelos municípios. Em Portugal, fez-se a descentralização de competências e as escolas passaram para as câmaras. Porque não passam também os professores?

Há quem receie distorções, mas será que as que existem hoje são menores? Não me parece. E haveria uma diferença essencial: quem dirige uma escola passaria a ter também responsabilidade pelas pessoas que nela ensinam. Se a escola tivesse liberdade para escolher, teria de responder pelos resultados das suas escolhas. Mas talvez esta seja a palavra que assusta toda a gente: responsabilidade.

Responsabilidade política para não mudar tudo a cada ministro; responsabilidade das escolas para escolher e acompanhar os seus professores; responsabilidade dos professores para manterem e aprofundarem a sua formação; responsabilidade das famílias, sem sombra de dúvida; responsabilidade do Estado para garantir que aquilo que uma criança aprende não depende do código postal ou da carteira dos pais.

E consequências, claro. Para o bem e para o mal.

Um último ponto: sem dúvida que as ciências, a matemática e a leitura são fundamentais. Mas porquê apoucar a história, a educação física ou as belas artes — música, teatro, dança, pintura, escultura? E lembro Álvaro Laborinho Lúcio (que falta nos faz!) e uma conversa que tivemos em 2018: "Encharcamos as crianças de tal maneira com competências que nunca chegamos a saber quais são as suas capacidades."

Devíamos reflectir mais sobre aquilo que já sabemos e não aplicamos. E ter sempre em mente:

Quando perdemos tudo, a educação é a única saída.

Nota: O PISA foi criado pela OCDE — Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico com o objectivo de perceber as competências dos alunos no final da escolaridade obrigatória (na altura o 9.º ano) à entrada no mercado de trabalho. O teste não avalia conhecimento (saber), avalia competências (aplicar o que se sabe). Um miúdo de 15 anos hoje é muito diferente do de há 25 anos e actualmente o ensino obrigatório em quase todos os países da OCDE vai até ao 12.º ano.