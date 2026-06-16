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O apelido tem história, como todas as alcunhas que ficam. Em criança, jogava com rapazes mais velhos. Assim que levava pancadas, ia fazer queixinhas à avó. Os outros começaram a chamar-lhe Vozinha com o sorriso de quem goza, e o nome colou-se à pele com a teimosia das coisas que são verdadeiras. Décadas depois, esse mesmo nome era pesquisado em simultâneo por milhões de pessoas espalhadas pelos quatro cantos do planeta.

O que aconteceu dentro das quatro linhas já toda a gente sabe

Cabo Verde segurou o empate contra a Espanha. Na sua primeira participação de sempre num Mundial. E o homem que tornou isso possível tinha 40 anos feitos há doze dias, uma carreira construída tijolo a tijolo longe de qualquer holofote e uma tarde em que pareceu simplesmente intocável.

O que aconteceu fora das quatro linhas é o que ninguém consegue parar de contar.

Antes do apito inicial, Vozinha tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Um número que qualquer influencer de nicho mediano trataria com condescendência. Quando o árbitro assinalou o fim do jogo, esse número tinha começado a subir de forma alucinante. Poucas horas depois do apito final, ultrapassava os dois milhões. À hora em que escrevo este artigo, já vai em mais de cinco.

O telemóvel como segundo estádio

Há qualquer coisa de profundamente novo nisto que ainda não aprendemos a nomear direito. Houve uma época, não assim há tanto tempo, em que uma exibição destas ficava contida num espaço determinado: os jornais do dia seguinte, o resumo da noite, as conversas no café do trabalho. A memória construía-se devagar, passava de mão em mão, chegava onde chegava.

Hoje o percurso é outro. O momento acontece. A câmara apanha. O clip aparece no TikTok de alguém antes do intervalo. E a pergunta que se segue, automática, quase involuntária, é

sempre a mesma: quem é este homem? Não que clube representa, não quantos jogos internacionais tem, a pergunta é anterior a tudo isso. Quem é? De onde vem? E, sem pensar duas vezes, as pessoas pesquisam o nome no Instagram.

O perfil pessoal tornou-se a extensão natural da pessoa. O lugar onde o mundo vai bater à porta quando quer saber mais. Isto muda conceitos que ainda estamos a tentar perceber, tanto para atletas como para qualquer pessoa que construa trabalho a sério e queira que esse feito seja encontrado quando o momento chegar.

Quarenta anos e o comboio que ninguém perdeu

Existe uma narrativa muito instalada no mundo digital, repetida até à exaustão em podcasts, newsletters e apresentações de conferência, segundo a qual a visibilidade pertence aos rápidos, aos jovens, a quem começou a construir audiência cedo e com estratégia. A ideia de que quem chegou aos quarenta sem marca pessoal consolidada perdeu qualquer coisa que não se recupera.

Vozinha tem 40 anos e estreou-se num Mundial com essa idade. Viveu a carreira inteira num circuito que o futebol de elite raramente visita. E acordou hoje com mais de cinco milhões de pessoas a seguir cada movimento que fizer.

O talento estava lá há muito tempo. A consistência também, construída em silêncio ao longo de décadas, em balneários que ninguém fotografou, em estádios que ninguém transmitiu, em jogos que ninguém recorda. O que faltava não era qualidade, mas sim contexto. E quando apareceu, a escala do que aconteceu foi de uma ordem que nenhum plano de marketing conseguiria ter antecipado ou produzido.

Não estou a romantizar a espera nem a dizer que basta ter paciência. A verdade é que a visibilidade raramente obedece a calendários e há percursos que passam anos dentro de um raio pequeno sem que isso signifique que o que está lá dentro vale menos.

A lição que os algoritmos não ensinam

Há uma indústria inteira construída à volta da promessa de que a visibilidade digital é uma ciência com fórmula. Frequência de publicação, SEO, horários, formatos, hashtags, funis. Tudo medido, tudo testado, apresentado com a solenidade de quem descobriu algo que os outros ainda não sabem.

Vozinha não fez nada disso. Não otimizou nada, não contratou ninguém, não seguiu qualquer framework de crescimento orgânico. E ainda assim, numa única tarde em Atlanta,

chegou a mais pessoas do que qualquer campanha paga que uma marca portuguesa tenha alguma vez conseguido.

O que isto nos diz não é que as táticas não servem. Servem, claro que sim. Mas táticas sem substância são apenas ruído bem organizado. A visibilidade não se fabrica, amplifica-se, e só se amplifica quando existe algo real para amplificar.

Vozinha tinha substância e décadas de experiência, acumulada jogo a jogo, defesa a defesa, em lugares que ninguém transmite. A tarde de Atlanta não criou nada, apenas revelou o que já lá estava.

O jogo durou noventa minutos. O impacto, esse, vai durar consideravelmente mais.

E algures, provavelmente ainda com as luvas na mochila, há um homem de Mindelo (Cabo Verde) que está a tentar perceber para onde foi a calma da sua vida, antes de um mundo inteiro decidir, ao mesmo tempo, ir bater à sua porta.

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