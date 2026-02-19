Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Dia dos Namorados gostamos de acreditar que estamos a escolher algo único para alguém especial. Um presente pensado, pessoal, carregado de intenção. E eu também gosto de acreditar nisso, atenção! A ideia é bonita. Só que a realidade é menos romântica e mais reveladora. Milhões de pessoas acabam por ver as mesmas sugestões, os mesmos destaques e as mesmas listas de “mais vendidos”.

E isto não acontece por falta de amor. Acontece por excesso de pressão.

Nunca tivemos tantas opções e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil decidir. Quando a compra é emocional, o risco pesa mais. Errar numa compra funcional incomoda. Errar numa compra simbólica deixa marca. Neste dia, essa diferença torna-se impossível de ignorar.

Quem trabalha em marketing e comércio eletrónico sabe-o bem, porque vê o padrão a formar-se com uma nitidez quase desconfortável. A procura concentra-se em categorias quase universais: flores, chocolates, perfumes, joalharia, experiências para dois, entre outros. As decisões são rápidas, a margem para ousadia é curta e a entrega a tempo vale mais do que a ideia mais criativa do mundo.

E eu percebo. Não é que as pessoas tenham deixado de querer surpreender. É que ninguém quer falhar. Quando o sentimento está em jogo, a originalidade transforma-se num risco e o clássico numa âncora emocional. Jogar pelo seguro, neste dia, parece quase um ato de autopreservação.

Compramos menos por amor e mais por validação

Há uma verdade pouco confortável por trás de muitas compras do Dia dos Namorados. Nem sempre nascem de um impulso romântico. Muitas nascem de um medo silencioso: não corresponder, não estar à altura, parecer indiferente.

Por isso escolhemos aquilo que “normalmente resulta”. O que já foi testado, repetido e aprovado por milhares de outros. O que aparece em destaque. O que vem com prova social e com a etiqueta invisível do “podes confiar”.

Aqui acontece uma mudança subtil, mas importante: o presente deixa de ser uma expressão pessoal e passa a ser uma decisão defensiva. Cumpre-se o ritual, entrega-se o gesto certo e fica a sensação tranquila de missão cumprida.

Não é falta de sentimento. É gestão de risco emocional. E, quanto mais emocional é a compra, mais procuramos garantias externas.

A falsa promessa da personalização

Falamos muito de personalização no marketing digital, mas convém pôr os pontos nos is. Grande parte do que hoje chamamos personalização é apenas uma versão mais simpática da massificação. Mudam-se produtos, cores ou preços, mas a lógica mantém-se.

O algoritmo sugere “escolhas para ti”, mas essas escolhas resultam de padrões repetidos por milhares de pessoas com perfis semelhantes. Não há intuição, nem contexto emocional, nem aquele detalhe humano que muda tudo. Há probabilidade.

E isso traz conforto. A personalização, muitas vezes, não serve para aprofundar o gesto. Serve para reduzir a ansiedade da decisão. Para nos dizer que é aceitável, seguro, válido.

Repare que o problema não está na tecnologia, mas sim na facilidade com que lhe entregamos a responsabilidade de decidir por nós. Porque decidir, quando sentimos muito, assusta.

O que este dia revela sobre nós

O Valentine’s Day não é particularmente interessante pelo que vende, mas pelo que expõe: a nossa necessidade de validação, o receio de errar quando o sentimento está em jogo e a dificuldade em assumir escolhas imperfeitas num território emocionalmente sensível.

E há também um lado bonito nisto. À sua maneira, é uma tentativa genuína de acertar. De fazer o melhor possível com o tempo, a energia e as ferramentas disponíveis. Nem sempre sai perfeito, mas a intenção está lá.

Talvez por isso este seja um dos dias mais delicados do calendário comercial. Quando o marketing funciona bem aqui, quase desaparece. Não força decisões, não dramatiza emoções e não promete resolver o que não pode resolver.

Limita-se a não atrapalhar.

Num mundo cada vez mais otimizado, isso é maturidade. Perceber que há sentimentos que nenhum algoritmo substitui e aceitar que, mesmo quando escolhemos como milhões de outros, aquilo que está em jogo continua a ser profundamente pessoal.

O verdadeiro presente continua fora do carrinho de compras: tempo, atenção e a coragem de ser imperfeito. Isso, felizmente, ainda não dá para automatizar!