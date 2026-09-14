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Pela primeira vez, em mais de sete anos à cabeça do governo, Sánchez perante uma crise séria como é a de Ceuta tardou a reagir, a gestão do caos que há mês e meio está instalado na cidade onde a convivência se tornou agreste é deficiente, notam-se dissonâncias no argumentário governamental e, desta vez, mesmo entre muitos apoiantes do PSOE há remoques contra Sánchez.

O presidente do governo chegou tarde na resposta à crise securitária (mais de 70 mil pessoas, a maioria com nacionalidade marroquina, que no dia 30 de julho assaltaram o enclave de Ceuta) e à humanitária (um mês e meio depois, mais de seis mil desses entrados a nado ou a salto em 30 de julho continuam em Ceuta, mais de mil são crianças, todos ocupam ruas, praças e praias). A imagem de ineficácia na decisão política perdura. Talvez seja cansaço, após sucessivos focos de pressão. Mas todas as sondagens mostram ser consensual entre a população espanhola que nesta crise de Ceuta o governo de Espanha não tem estado à altura.

O governo de Sánchez é o único que na União Europeia tem discurso e prática claramente de esquerda. Por isso tem a simpatia das esquerdas europeias. Mas entre as esquerdas espanholas não há esse entusiasmo, nem com Pedro Sánchez nem com o governo.

Os partidos que constituem a maioria governamental há muito não escondem desconfortos. O líder do PNV (partido nacionalista basco, membro da aliança que sustenta o governo) já fala na antecipação do fim da legislatura que o calendário aponta para junho de 2027.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

As oposições à direita (PP e Vox) cortaram há muito qualquer conversa com o governo. Repetem exigências de demissão e, agora, querem ver Sánchez a responder à justiça. Argumentam que a incapacidade de resposta ao que chamam de “invasão” de Ceuta por mais de 70 mil migrantes no dia 30 de julho é crime de “alta traição” à pátria, contemplado no artigo 102º da Constituição espanhola.

A política espanhola está há muito judicializada. A cúpula da justiça já tinha alinhado com o governo PP de Mariano Rajoy ao criminalizar ações e protagonistas do movimento independentista catalão, em 2017. Pedro Sánchez tomou a chefia do governo de Espanha no ano seguinte e escolheu como prioridade tratar a crise catalã que se tinha tornado brecha séria a pôr em causa a unidade do reino de Espanha e a coesão entre os espanhóis. Sánchez levou para o governo partidos independentistas ou autonomistas da Catalunha e do País Basco – precisa deles para ter maioria parlamentar –, soube arquitetar um compromisso que apaziguou a Catalunha. Aprovou a lei de amnistia reclamada pelos catalães e assim enfureceu o poder judicial de Madrid. As relações entre a cúpula judicial espanhola e Sánchez ficaram em área de crispação no vermelho vivo. É notório nos últimos anos o apertar de um cerco desse poder judicial em volta de Pedro Sánchez, da família (a mulher e um irmão) e dos amigos partidários mais próximos. Nalguns casos, designadamente os que envolvem a mulher e o irmão, a fragilidade das acusações mostra como o poder judicial está obcecado neste confronto político com o líder socialista.

Ceuta “ocupada pelos de fora” tornou-se assunto principal na muito polarizada grande batalha política a caminho das eleições gerais, daqui a nove meses mas que Sánchez pode vir a antecipar.

No barómetro deste setembro no El País, as direitas PP e Vox somam pela primeira vez 50,2% (PP, 32,4%;Vox, 17,8%). O PSOE fica pelos 27,6%, cai quatro pontos percentuais desde a crise de Ceuta. O barómetro não detalha as intenções de voto nos partidos das autonomias (basca e catalã) que apoiam o governo de Sánchez.

Há um disparo de alarme ativado por Gabriel Rufián, expoente da Esquerda Republicana da Catalunha com clara intenção de abalar os descontentes com o sanchismo e de mobilizar as esquerdas: se PP e Vox tiverem poder, se conseguirem 200 entre os 375 deputados como algumas projeções admitem, podem reverter toda a legislação progressista aprovada nos últimos oito anos e até podem ilegalizar os partidos independentistas. Rufián faz de anjo perante o apocalipse, a tentar voltar a salvar a maioria de Sánchez quando chegarem as eleições.

Pedro Sánchez, quando chegou à presidência do governo de Espanha, publicou o livro Manual de Resistência, em que conta as batalhas que ganhou para conquistar o poder. Parece difícil que consiga sair ganhador do próximo combate eleitoral no reino de Espanha, onde reina tanto ódio político a dividir esquerdas e direitas.