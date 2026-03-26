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Boas notícias: o saldo das contas públicas é positivo, Portugal teve um excedente orçamental de quase 2.059 milhões de euros em 2025. Além disso, a dívida pública continuou a baixar.

Imagine-se como seria se o país fosse bem gerido.

O à parte pode parecer irónico, sobretudo porque a notícia é mesmo boa e o ministro das Finanças fez um brilharete — nem interessa saber se os 0,3% inicialmente previstos foram sub-estimados exactamente com o objectivo de causar um efeito surpresa positivo —, mas tem uma razão de ser.

O saldo das contas públicas representa a diferença entre o que o Estado recebe e o que o gasta. As receitas são fundamentalmente de impostos (directos e indirectos). Para dar uma ideia, o Orçamento para este ano prevê 29,5 mil milhões em impostos sobre os rendimentos (IRS, IRC, IMI e outros) e 38,5 mil milhões em impostos indirectos (como o Imposto sobre Produtos Petrolíferos ou o IVA). Ou seja, 68 mil milhões de uma receita total esperada de 96 mil milhões.

Como diz o presidente da Associação Portuguesa de Contribuintes, Filipe Charters, os impostos têm de baixar porque são uma brutalidade, estamos ao nível do confisco, mas essa não é a solução para todos os problemas, da falta de habitação aos salários baixos.

Do outro lado, temos o que o Estado gasta: 25 mil milhões com pessoal, 14,6 mil milhões na aquisição de bens e serviços correntes, 7 mil milhões em juros e encargos com créditos, 4 mil milhões em transferências para investimentos, 989 milhões em subsídios, entre outras despesas, num total de 104,2 mil milhões de euros. E é aqui que me foco.

Má despesa pública não é só gastar muito — é gastar mal. E Portugal tornou-se campeão nesta matéria. Num país onde a carga fiscal é elevadíssima, gastar mal o dinheiro de todos é cobrar um imposto invisível.

Gastar 17,8 mil milhões em Saúde pode ser muito ou pouco, depende da qualidade e da eficiência desse gasto. O dinheiro dos contribuintes está a ser usado de forma eficaz para dar aos cidadãos aquilo de que realmente precisam?

A OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico tem destacado que, em Portugal, a eficiência do gasto público pode ser significativamente optimizada, especialmente em sectores como a habitação, a educação, a saúde ou os transportes, para melhorar o crescimento económico e os padrões de vida.

Portugal recebe e utiliza uma grande quantidade de recursos — incluindo fundos europeus —, mas nem sempre a sua utilização cria valor adicional claro. Em muitos casos, os fundos comunitários acabam por substituir despesa corrente que o Estado já teria de fazer, em vez de financiar projectos transformadores.

Em vez de impulsionar o crescimento e modernização, parte do investimento público acaba por tapar buracos ou cobrir despesas que já existiam. Um padrão repetido é o das grandes obras que ultrapassam largamente os custos e tempos previstos, com desvios de 30% ou 40% em relação às estimativas. O problema é crónico e acontece porque não há controlo eficaz.

Voltando à Saúde e ao SNS, a despesa com pessoal aumentou bastante nos últimos anos — quase 14% só em 2025 — sem que haja indicadores públicos claros de melhoria proporcional da produtividade ou resultados de serviço. Além de não haver planeamento, não são feitas avaliações de impacto e monitorização de resultados, o que seria fundamental para termos uma despesa pública eficiente.

Não digo que todos os gastos públicos são maus — muitos são essenciais —, mas reconhecer a urgência de o Estado português melhorar a eficiência na gestão dos recursos que todos contribuímos para pagar é um passo importante para gerar mais valor social e económico.

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