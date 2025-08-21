Enquanto Portugal continua a combater os incêndios, do outro lado do mundo, Israel prepara-se para ocupar Gaza. Por sua vez, o exército israelita está exausto e o governo vê-se obrigado a recrutar soldados de reserva.
Israel ocupa Gaza, de vez
Segundo o jornal israelita Maariv, mais de 60 mil reservistas vão ter de se apresentarem nas próximas duas semanas, enquanto outros 70 mil terão de prolongar o serviço activo por mais 30 a 40 dias.
O plano contempla ainda a retirada de toda a população da cidade de Gaza, estimada em cerca de um milhão de pessoas, muitas das quais deslocadas de outras áreas da Faixa de Gaza.
PSP reforça controlo de fronteiras
Em Portugal, a nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, conhecida como “mini SEF”, entra hoje em funcionamento com 1.200 agentes preparados para o controlo de fronteiras nos aeroportos.
Chaves ainda está em chamas
Mais de 300 operacionais permanecem no terreno no concelho de Chaves, onde o incêndio que entrou em Portugal a partir da Galiza continua ativo, com vários pontos quentes e um perímetro alargado, segundo o comandante Artur Mota.
Portugal pensa em apoios a populações afetadas pelos fogos
O gabinete do primeiro-ministro informou que foi convocado para esta quinta-feira um Conselho de Ministros extraordinário para “aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios florestais”.
