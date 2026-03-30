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Não quero com isto dizer que o digital é o inimigo. Obviamente que faz parte da nossa vida, do nosso trabalho e até do nosso entretenimento. Mas quando ocupa todos os intervalos disponíveis, deixa de ser uma escolha e passa a ser um reflexo. E é aqui que estas férias podem ser mais do que uma pausa no calendário, mas sim uma oportunidade real para recuperar algum controlo sobre o tempo e a atenção.

Um detox digital que cabe na vida real

Falar em detox digital não implica desaparecer durante dias nem entrar num modo radical que ninguém consegue manter. A questão está em criar espaço para escolher melhor, isto é, quando estar ligado e, sobretudo, quando não estar.

Este período ajuda porque há menos pressão externa, menos reuniões, menos urgência e menos estímulos constantes. Isso torna mais fácil experimentar pequenas mudanças que, no dia a dia normal, parecem difíceis. E são precisamente essas mudanças simples que fazem diferença quando se mantêm ao longo do tempo.

O que aparece quando o ecrã deixa de ocupar tudo

Quando o telemóvel deixa de ser a primeira opção para preencher qualquer momento livre, há um pequeno vazio inicial. É quase automático. Mas esse vazio dá rapidamente lugar a outra coisa: tempo que volta a ser percebido como tempo.

Tempo para aproveitar o sol que chegou, sair de casa e andar sem pressa. Para ir a um museu que ficou meses na lista. Para jogar à bola no parque com os miúdos ou simplesmente estar com eles sem distrações. Para pegar num livro e ler com atenção, sem saltar de parágrafo em parágrafo. Para fazer um puzzle de mil peças, pintar com marcadores acrílicos ou recuperar jogos de tabuleiro que ficaram esquecidos.

Há também espaço para o corpo. Para treinar com mais consistência, sem a desculpa do “não tenho tempo”. Seja porque tem uma prova de Hyrox à porta ou porque simplesmente quer mexer-se mais, estes dias são ideais para criar ritmo, testar limites ou até experimentar algo novo sem pressão.

E, claro, não esquecer o descanso. Dormir mais. Abrandar. Descansar a cabeça, que já faz falta há semanas.

A falsa urgência de estar sempre ligado

Existe uma ideia quase automática de que é preciso estar sempre disponível, sempre atualizado, sempre pronto a responder. É aquela sensação de FOMO (Fear of Missing Out), como se alguma coisa importante pudesse acontecer a qualquer momento.

Na prática, isso raramente acontece. A maioria das notificações pode esperar. Grande parte do conteúdo que se consome hoje já ninguém se lembra amanhã. E perceber isso ajuda a relativizar a necessidade de estar sempre online.

O digital continua lá quando se volta. A diferença é que se volta com mais critério, mais intenção e menos impulso.

Pequenos ajustes que fazem mesmo diferença

Também não é preciso virar a rotina do avesso para sentir impacto. Há decisões simples que mudam a forma como se usa o tempo e a atenção:

1. Desligar notificações que não são essenciais.

2. Evitar pegar no telemóvel logo ao acordar e antes de dormir.

3. Criar momentos do dia sem ecrãs, como as refeições em família.

4. Deixar o telefone noutra divisão da casa, durante algum tempo.

5. Trocar parte do tempo de scroll por leitura, treino ou simplesmente sair de casa.

São ajustes pequenos, mas quando se tornam hábito, mudam completamente a relação com o digital.

Pausar também faz parte do equilíbrio

Há uma pressão constante para fazer mais, produzir mais e otimizar tudo. Até o descanso, por vezes, parece ter de ser produtivo. As férias e estas pausas ao longo do ano lembram que não tem de ser assim.

Há valor em sair da rotina e em aproveitar sem culpa. Comer ovos de chocolate e amêndoas, estar mais tempo com a família, conviver com amigos, fazer planos simples que não cabem no dia a dia. Tudo isso contribui para um equilíbrio que muitas vezes se perde ao longo do ano.

No fundo, estas férias não são só uma pausa nas aulas ou no trabalho. São uma oportunidade para ajustar a forma como se vivem os dias. E, às vezes, isso começa com uma decisão muito simples: pousar o telemóvel e ir fazer outra coisa qualquer.

Boas férias. Aproveite-as a sério!

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