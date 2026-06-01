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O Vasco tem nove anos e o Vicente quatro. O mais novo ainda troca meia dúzia de letras quando fala, mas já desliza o dedo no ecrã com uma destreza que, confesso, me assusta um pouco. Os dois davam uma bela fotografia.

Foi exatamente a pensar nisso que parei.

Porque há aqui qualquer coisa que não encaixa. Celebramos a infância no dia 1 de junho, mas o que comemoramos pouco tem a ver com aquilo que andamos a entregar aos miúdos.

A minha infância era lenta (felizmente!)

Eu cresci com um Windows 95 que demorava uma eternidade a arrancar. Carregava-se no botão e ia-se fazer outra coisa, porque o computador ainda estava a pensar se valia a pena ligar-se.

Passei tardes inteiras a jogar Minesweeper e FreeCell sem perceber bem as regras, só pelo prazer do clique e do risco. Outras tantas a olhar para os efeitos visuais do Windows Media Player, aquelas ondas coloridas que dançavam ao som da música como se tivessem vida própria. Não havia ali nada para fazer. E era isso o melhor.

A internet, então, era um acontecimento. Ligava-se pela linha telefónica, a uns gloriosos 56 kbps, e lá em casa eu tinha direito a surfar uma hora por semana. Sim, uma única hora. E, como é óbvio, passava a semana toda a planear esse tempo. Pesquisava no AltaVista coisas que provavelmente nunca encontrava, entrava no mIRC para falar com desconhecidos sobre o tempo e, quando a hora acabava, acabava mesmo.

O resto do tempo era meu e grande parte dele era tédio. Repara bem nesta palavra, porque desapareceu.

Tédio.

Aquele vazio em que não havia notificações nem algoritmos a dizer-me o que fazer a seguir. Era nesse vazio que eu inventava. Desmontava o computador para perceber como funcionava por dentro. Explorava menus que ninguém me tinha mandado abrir. Abria o Paint e mexia nele durante horas, a pintar, a apagar e a recomeçar como se fosse um designer de renome. O aborrecimento não era um problema a resolver, mas sim a matéria-prima da curiosidade.