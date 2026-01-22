Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Não é sobre a sobremesa em si. É sobre como reagimos e nos comportamos online. Este tipo de tendência explora o FOMO (Fear of Missing Out), ou seja, o medo de ficar de fora. Vemos os vídeos no TikTok, Instagram ou YouTube, percebemos que amigos e conhecidos estão a fazer, partilhar e comentar, e sentimos uma urgência imediata: se eu não participar, estou a perder algo!

O sucesso destas trends não se limita à curiosidade ou à estética visual. Ele depende de fatores psicológicos e sociais profundamente enraizados:

Prova social e validação: Procuramos sinais de aceitação e pertencimento. Cada like , comentário ou partilha confirma que estamos a fazer algo considerado “correto” ou “valioso”. Ver outros a participar aumenta a pressão interna para replicar a ação. Urgência e escassez percebida : Mesmo que os ingredientes sejam acessíveis, a sensação de limitação gera necessidade imediata. A ausência de Biscoff nas prateleiras das grandes superfícies comerciais reforça a ideia de que quem não agir depressa, perde. Sentimento de comunidade: Cada tendência viral cria um sentimento de pertencimento. Não se trata apenas de cozinhar, mas de fazer parte de uma narrativa coletiva, de sentir que estamos dentro de algo que todos comentam, replicam e celebram. Economia da atenção : As redes sociais transformaram a atenção em recurso escasso e valioso. Tendências como o cheesecake japonês captam o olhar do utilizador e fazem o conteúdo chegar a mais pessoas e gerar maior engagement . Scroll sim, scroll não, surge um vídeo com esta receita. Cada segundo de visualização, cada partilha, cada comentário reforça o ciclo e aumenta a sensação de urgência. Simplicidade e acessibilidade : A receita é rápida, visualmente apelativa e fácil de fazer. Por isso, a barreira de entrada é mínima, mas a sensação de conquista é imediata. Quanto mais simples a ação, mais rápido se espalha a tendência.

Já percebeu onde quero chegar.

O impacto destes fatores não se limita ao comportamento digital. A procura massiva por estes dois ingredientes demonstra como uma experiência online pode traduzir-se quase instantaneamente em ação no mundo físico. Este fenómeno mostra que o que viraliza não é necessariamente o mais complexo ou inovador, mas o que consegue combinar narrativa, visibilidade social e sensação de urgência.

No fundo, esta tendência não é sobre iogurte ou bolachas. É sobre como o digital molda desejos e comportamentos. Este cheesecake japonês revela curiosidade, urgência e a vontade de pertencer, sentimentos que explicam por que toda a gente quer participar de algo que parece escapar a quem não age a tempo. Mesmo uma sobremesa simples mostra, em tempo real, o reflexo do comportamento humano numa era hiperconectada.

