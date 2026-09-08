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Há qualquer coisa de extraordinariamente triste numa geração de rapazes que está a ser ensinada a olhar para o próprio corpo como se fosse um projeto eternamente inacabado, sempre aquém de um ideal que, na realidade, é impossível de alcançar.

O nome parece saído de uma obra distópica: looksmaxxing. Mas a lógica é simples e não é propriamente nova. Em 1994, o jornalista Mark Simpson cunhou o termo metrossexual no artigo «Here come the mirror men», descrevendo uma crescente preocupação masculina com a aparência e o autocuidado. A ideia, relativamente inofensiva, aproxima-se, em alguns aspetos, daquilo a que hoje se chama softmaxxing: fazer exercício, dormir melhor, cuidar da pele e do cabelo, vestir-se melhor. Nada disto é particularmente revolucionário. Há décadas que as pessoas procuram melhorar a sua aparência.

O problema começa quando “melhorar” deixa de significar cuidar e passa a significar corrigir. Quando o corpo deixa de ser algo de que cuidamos para se transformar em algo que temos de consertar e, nesse processo, podemos chegar ao ponto de o destruir literalmente.

Martelar o maxilar para parecer mais masculino

No universo do hardmaxxing entram procedimentos cosméticos e cirúrgicos, substâncias para aumentar a massa muscular ou alterar a composição corporal e técnicas destinadas a modificar características ósseas. Algumas são realizadas por profissionais de saúde; outras são “aventuras” caseiras, perigosas para a saúde e para vida de quem as pratica, como por exemplo o bone smashing. A ideia, tão absurda quanto literal, de agredir repetidamente os ossos da cara para os tornar mais angulosos, muitas vezes recorrendo a martelos. A comunidade médica alerta para o risco de fraturas, lesões nervosas, cicatrizes, problemas dentários e deformações permanentes. Mas perante o que é prometido ao jovens, os aviso são ignorados.

E, atenção, não estamos apenas perante uma tendência da internet que afeta um punhado de rapazes. Um estudo publicado em 2025, com 1553 rapazes e homens canadianos e estadunidenses, encontrou associações fortes entre a exposição a conteúdos de redes sociais centrados na musculatura — incluindo corpos musculados, suplementos e drogas para aumentar a massa muscular — e sintomatologia de dismorfia muscular. Uma revisão publicada em 2026 concluiu igualmente que os adolescentes e jovens adultos são particularmente vulneráveis às pressões relacionadas com a imagem corporal masculina, num contexto em que o ideal de corpo masculino se tornou progressivamente mais musculado e definido.

Ou seja: aquilo que parece, à primeira vista, apenas uma tendência estética pode transformar-se rapidamente numa relação profundamente problemática com o próprio corpo.

Beber a própria urina?

Como se não bastasse, mais recentemente chegámos ao pheromone-maxxing.

A mais recente extravagância desta cultura parte da ideia de que não tomar banho torna um homem mais atraente. Sim, leu bem. Alguns jovens estão a abandonar o sabonete e o desodorizante, a usar roupa transpirada e a deixar deliberadamente que o odor corporal se acumule, convencidos de que isso permitirá libertar mais «feromonas» e, consequentemente, atrair mulheres. A tendência ganhou visibilidade nas redes sociais e há relatos de práticas ainda mais extremas, incluindo não tomar banho durante semanas e — atenção — beber a própria urina. Repito: beber a própria urina.

Há que esclarecer o óbvio: não há evidências científicas consistentes de que os seres humanos possuam feromonas sexuais capazes de funcionar como uma espécie de perfume biológico irresistível. Uma revisão recente sobre a androstadienona, frequentemente apresentada como uma possível feromona humana, concluiu que a sua classificação como feromona sexual humana continua inconclusiva. Mas nem por isso deixa de ter capital comercial, pois é utilizada frequentemente como ingrediente em perfumes e cosméticos masculinos sob a promessa de aumentar a atração sexual ou a perceção de atratividade.

O cheiro corporal desempenha algum papel na perceção e na atracão humana. Mas diria que se uma pessoa tresanda por todos os poros do corpo e liberta um fedor pútrido, o impacto será o de afastar os outros, nomeadamente as pessoas por quem terá algum interesse afetivo ou amoroso.

Sim, o olfato pode influenciar a forma como nos relacionamos e existem estudos sobre preferências relacionadas com odores corporais. Mas isso está muito longe da ideia de que deixar de tomar banho transformará um rapaz numa espécie de íman sexual, simplesmente irresistível. Não.

É difícil não achar graça ao absurdo que é este disparate. Com milénios de evolução humana a desenvolver inteligência, linguagem, humor e capacidade de estabelecer relações complexas, para agora os rapazes acreditarem que talvez a solução para conquistar uma mulher seja cheirar insuportavelmente mal.

Mas a piada acaba depressa.

O que é ser um homem a sério?

Estes comportamentos são apenas a ponta mais extravagante de uma questão muito maior: o que estamos a ensinar aos rapazes sobre o que significa ser homem?

Durante décadas, ensinámos às raparigas que os seus corpos eram projetos públicos e para agradar fundamentalmente o olhar masculino. Que tinham de ser mais magras, mais bonitas, mais jovens, mais depiladas, mais maquilhadas, mais desejáveis. Que havia sempre algo por corrigir.

Agora assistimos à entrada dos rapazes no mesmo mecanismo. Mesmo depois de todo o trabalho de combater a objetificação e sexualização dos corpos femininos —sobretudo das meninas —, homens e rapazes parecem ignorar os malefícios desta pressão social e caem exatamente na mesma esparrela.

Pergunto: Não aprendemos nada?

Mas há uma diferença. Neste casos, a mensagem vem frequentemente embrulhada numa linguagem de dominação e subjugação das mulheres. O corpo deixa de ser simplesmente um corpo. Passa a ser uma prova de um visão deturpada e doentia da masculinidade.

E aqui esta “moda” deixa de ser apenas uma questão de estética.

Investigadores que estudam a cultura do looksmaxxing descrevem comunidades onde os homens avaliam obsessivamente os corpos uns dos outros, humilham quem não corresponde ao ideal e apresentam intervenções médicas ou cirúrgicas como soluções para aquilo que é tratado como uma espécie de injustiça física. Os investigadores identificam neste processo uma forma de masculinidade hegemónica e de supremacia masculina que pode prejudicar seriamente a saúde física e mental dos próprios rapazes.

É importante perceber isto: a lógica não é simplesmente «quero ser bonito». O looksmaxxing cruza-se com a manosfera e esse cruzamento é explosivo. Um estudo publicado na Sociology of Health & Illness enquadra as comunidades de looksmaxxing dentro da manosfera e demonstra como estes espaços combinam a preocupação com a aparência com misoginia, papéis de género tradicionais e a ideia de que os homens são vítimas de uma sociedade dominada pelas mulheres; e claro, com movimentos de extrema-direita.

Atenção: isto não significa que um rapaz que adira ao looksmaxxing e esteja disponível para proceder a alterações do próprio corpo, esteja a preparar-se para aderir à extrema-direita. Nem que todos os jovens interessados em musculação ou estética odeiem necessariamente as mulheres. Mas seria igualmente ingénuo fingir que não existem ligações — há, e há muitas.

Investigações sobre a manosfera têm encontrado uma aproximação entre discursos antifeministas, supremacistas masculinos, posições anti-lbgti+ e movimentos da direita radical. Uma revisão sistemática publicada este ano, que analisou 105 estudos empíricos sobre a manosfera, concluiu que estas comunidades funcionam também como espaços de mobilização e radicalização através de discursos de violência sexual e supremacia masculina.

E o fenómeno não deve ser tratado como uma excentricidade da internet.

A radicalização dos homens e a extrema-direita

Em França, o relatório do Haut Conseil à l’Égalité de 2026 classificou o masculinismo como uma ameaça preocupante, alertando para a crescente organização ideológica de determinadas formas de sexismo e para a sua ligação a comunidades online, radicalização e movimentos de extrema-direita.

É neste ecossistema que ideias aparentemente desligadas começam a conversar entre si: a mulher feminista passa a ser inimiga; a igualdade é apresentada como uma ameaça aos direitos e liberdades dos homens; os homens são descritos como vítimas; as pessoas Lgbti+ como inimigos da ordem natural; os imigrantes como ameaça à identidade; e o corpo masculino é o último território onde ainda é possível recuperar uma suposta virilidade perdida.

Não é por acaso que algumas destas comunidades se alimentam precisamente de uma visão biológica determinística e rígida do género. Há homens e mulheres que deixam de ser indivíduos para passar a ser categorias: machos e fêmeas, dominantes e submissos, desejáveis e indesejáveis.

E isto também tem consequências para as raparigas e mulheres que estão do outro lado desta equação.

Porque se ensinam aos rapazes que o objetivo é tornarem-se mais dominantes, mais musculados, mais agressivos, mais sexualmente bem-sucedidos e mais «masculinos», temos de perguntar: o que lhes estão a ensinar sobre as raparigas e mulheres que supostamente devem desejar?

Estamos nós a tentar desmontar a objetificação dos corpos femininos, desde a infância, para permitir que as raparigas cresçam sem acreditar que o seu valor depende da sua aparência e, simultaneamente, a entregar aos rapazes uma nova versão da mesma prisão?

Provocar insegurança nos rapazes para lucrar

A resposta não pode ser combater a preocupação masculina com a aparência. Naturalmente, um rapaz pode querer ter músculos. Pode gostar de roupa, de perfumes, de cuidar da pele. Pode querer fazer uma cirurgia estética. Pode simplesmente querer sentir-se bonito. Não há nada de errado nisso.

O problema começa quando lhe dizemos que o seu corpo determina exclusivamente o seu valor. Quando lhe ensinamos que ser desejado é uma medida primordial da sua masculinidade. Quando transformamos a insegurança em negócio. Quando vendemos suplementos, hormonas, procedimentos, cirurgias e cursos a adolescentes convencidos de que nasceram com a cara errada e um corpo por corrigir.

E, sobretudo, quando são empurrados para uma comunidade que responde à insegurança não com «tu estás bem como és», mas com «és insuficiente. Agora compra isto.»

É talvez este é um dos aspetos mais perversos do looksmaxxing. Promete aos rapazes aquilo que todos nós queremos ouvir: que existe uma fórmula para sermos finalmente suficientes. Só que, como qualquer boa máquina de insegurança, a fórmula nunca acaba. Há sempre outro músculo para desenvolver, outro ângulo para corrigir, outra intervenção para fazer, outra substância para tomar, outra característica para otimizar.

E, aparentemente, agora a “moda” é fugir do banho, da higiene e do verdadeiro auto cuidado. Os rapazes também podem sentir-se inadequados, sim. Só que atualmente podem fazê-lo enquanto bebem urina, batem com um martelo na cara e compram suplementos pela internet.

E talvez seja altura de pararmos de achar isto engraçado. Atrás do meme há rapazes a aprender a odiar o próprio corpo e uma indústria ideológica perfeitamente preparada para lhes explicar quem devem culpar por isso.

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Ângelo Fernandes é o fundador da Quebrar o Silêncio — a única associação portuguesa de apoio especializado para homens e rapazes vítimas e sobreviventes de violência sexual —, autor de “De Que Falamos Quando Falamos de Violência Sexual Contra Crianças?”, um livro sobre prevenção do abuso sexual de crianças, e do romance “Neblina”.