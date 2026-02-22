Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na sexta-feira, logo que soube da sentença, denegriu os seis juízes do Supremo que o contrariaram (“hostis à pátria, subservientes perante potências estrangeiras”) e, em vez de acatar a sentença, invocou um outro suporte que permite ao presidente contornar por cinco meses o veredito dos juízes: invoca a Secção 122 da Lei do Comércio de 1974, que permite ao presidente impor tarifas alfandegárias durante cinco meses em caso de desequilíbrios "grandes e graves" na balança de pagamentos.

Na tarde de sexta-feira, Trump tinha-as fixado em 10%. Na manhã de sábado, depois de lhe terem dito que poderia ir até aos 15%, acresceu esses cinco pontos percentuais. Essa nova tarifa universal entra em vigor na terça-feira, 24 de fevereiro, às 12h01, hora de Washington (19h01 em Portugal), pelo período de 150 dias que aquela Lei de Comércio lhe permite.

Com este recurso invocado por Trump a União Europeia vê eliminada, pelo menos pelos próximos cinco meses, a possibilidade de obter qualquer vantagem nas exportações para os EUA, e o comércio internacional segue na incerteza do caos instalado por Trump

Mas há um facto muito relevante em toda esta história: afinal, o Estado de Direito perdura na América de Donald, o comandante-chefe que se toma por imperador com poder absoluto, livre de todas as restrições legais e constitucionais, capaz de proclamar que a única limitação para o poder dele é a vontade dele. A maior democracia do planeta continua a ter anticorpos para a proteger da autocracia da personagem que se tem servido de uma vasta combinação político-militar-financeira-digital para impor ao mundo o caos gerado pelo que lhe passa pela cabeça.

O tribunal, o Supremo dos Estados Unidos, através do voto de seis de todos os nove juízes, decidiu rejeitar as tarifas impostas pelo presidente do país. O Supremo Tribunal faz valer o princípio de que ele não pode impor através de uma simples "ordem executiva" as tarifas aduaneiras que neste último ano despejou sobre o mercado. O Supremo lembra que o poder do Presidente não é absoluto e uma decisão como aquelas que Trump tem tomado sobre as exportações de vários países depende de votação favorável do Congresso, ou seja, o parlamento dos Estados Unidos.

O texto da decisão do Supremo Tribunal declara: "O Presidente reivindica o poder extraordinário de impor unilateralmente tarifas de valor, duração e alcance ilimitados, mas, à luz da amplitude, da história e do contexto constitucional dessa autoridade reivindicada, deve identificar uma autorização clara do Congresso para a exercer." Sem o voto maioritário dos representantes eleitos de todos os 50 estados da nação americana, as tarifas alfandegárias que Trump começou a impor no dia que pomposamente designou como da libertação (2 de abril do ano passado) ficam sem efeito.

Fica assim evidenciado quão fundamental é o equilíbrio de poderes que carateriza o sistema democrático de um Estado de Direito: nenhum deles é superior ao outro, mas cada um controla a boa prática e, se esta é desconforme, restringe o outro.

Neste caso de agora nos EUA, com as tarifas que Trump usou como arma, o obstáculo à insensata guerra comercial que ele desencadeou é o próprio Supremo Trubunal que ele julgava controlar, depois de ainda no primeiro mandato, com escolhas questionadas, ter nomeado três dos nove juízes do Supremo. E os que determinaram a clara maioria nesta decisão do Supremo foram precisamente dois dos três juízes conservadores que Trump tinha nomeado, imagina-se que a acreditar ter comprado a lealdade deles.

O veredito foi apoiado pelo juiz Roberts, presidente do Supremo, pelos dois conservadores Gorsuch e Barrett, nomeados por Trump, e pelos três liberais: Kagan, Sotomayor e Ketanji Brown.

Os três juízes reconhecidamente mais conservadores, Thomas, Alito e Kavanaugh, votaram contra. Coube ao juiz-presidente, Roberts, redigir em 20 páginas a fundamentação da decisão cuja essência está assente em duas frases: "O Presidente alega o poder extraordinário de impor unilateralmente tarifas de valor, duração e alcance ilimitados. À luz da amplitude, da história e do contexto constitucional desta alegada autoridade, carece de uma autorização clara do Congresso para a exercer."

No momento de julgar, a maioria (6/3) dos juízes não recuou perante as previsíveis represálias de Trump, cingiu-se à interpretação do texto nas normas legais e constitucionais. A América MAGA de Trump está a tratá-los como traidores. O presidente que nos tem habituado aos insultos a quem o contraria, disparou sobre os juízes logo que soube do veredito do Supremo: "Esta decisão é uma vergonha, tomada por juízes influenciados por potências estrangeiras."

É facto que os conselheiros de Trump arranjaram logo a seguir o recurso a uma secção da Lei do Comércio, de 1974, que permite ao presidente dos EUA, taxas alfandegárias de até 15% por até cinco meses.

A administração dos EUA livra-se assim, nestes próximos cinco meses, de ficar obrigada a restituir o que já encaixou e que já terá utilizado no gasto sonhado por Trump confiante no trunfo, também eleitoral, das tarifas. Sabe-se que boa parte desse resultado das tarifas está dedicado a subsidiar agricultores - uma das bases eleitorais do trumpismo.

Como a cobrança das tarifas tem estado em curso vai para 10 meses, ao abrigo ( agora declarado ilegal) da International Emergency Economic Powers Act (a Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional, de 1977) invocada por Trump, está em causa um pacote com valor superior a 130 mil milhões de dólares (pode chegar aos 200 mil milhões) a reembolsar, em condições que não estão fixadas na sentença do Supremo.

Se os deputados e senadores mantiverem maioria contrária às tarifas (é por essa antecipada oposição que Trump não os consultou) fica aberto um processo de reembolsos com custos que se vão repercutir sobre os cidadãos dos EUA, já queixosos pela fraqueza da economia do país, com o PIB, há quatro consecutivos trimestres abaixo das previsões oficiais e que agora vão ter de suportar a ilusão de superpoder de Trump.

O chefe da Casa Branca tem dito, com base no argumentário MAGA, que as tarifas são necessárias para trazer a indústria de volta para os EUA, mas as fábricas não estão a conseguir revitalizar-se à velocidade e com a escala que prometeu, e o dólar está a enfraquecer. A maioria dos americanos já estava a sentir apertos na carteira.

Trump manobra para nas midterm, as eleições intercalares em novembro, manter a maioria que tem, mas a retumbante derrota que lhe foi aplicada pelo Supremo Tribunal, incluindo por juízes que nomeou e que tomava por incondicionalmente fiéis, conjugada com a insatisfação pelo estado da economia, faz crescer as dúvidas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.