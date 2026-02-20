Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ontem, Portugal abanou. As estações da Rede Sísmica do Continente assinalaram tremores em vários pontos do país e, por breves instantes, muitos ficaram em suspenso, atentos ao chão que parecia fugir-lhes dos pés. Pouco depois, o IPMA confirmava: nada de dramático, 4.1 na escala de Richter. Um abalo civilizado, daqueles que fazem tilintar a loiça, quase a pedir desculpa pelo incómodo. Não dei por ele.

Horas depois, a assistir ao debate quinzenal na Assembleia da República, pensei: afinal, não foi um sismo, foi uma peixeirada. Duas semanas e meia depois do início do comboio de tempestades, o primeiro-ministro regressou à Assembleia da República para responder às perguntas dos deputados e, esperava-se, dos portugueses também. Tive medo.

Não seria de instalar um sismógrafo no hemiciclo? Uma espécie de Escala de Richter da Retórica Parlamentar (ERRP), uma métrica quase científica:

Magnitude 1: o bocejo do deputado enfadado. Danos estruturais: zero. O tremor é quase imperceptível, não fosse o ligeiro bafo a café com "cheirinho";

Magnitude 2: um assessor entra de rompante e entrega um papelinho anotado com entusiasmo genuíno. Danos estruturais: zero, apenas uma deslocação leve de papelada;

Magnitude 3: a referência a um relatório europeu, uma frase em latim, dois deputados que fingem falar ao telemóvel para mostrar serviço. Danos estruturais: brevíssimo sobressalto;

Magnitude 4: uma senhora deputada atira palavras de ordem: "Está descompensado, aquele senhor está descompensado", grita. Ouve-se "vergonha" e "muito bem!" pelo menos três vezes vindo de diferentes bancadas. Danos estruturais: algumas sobrancelhas arqueadas, vibração nos copos de água;

Magnitude 5: alguém pede defesa da honra, o deputado Pedro Pinto estala os dedos para chamar a atenção da mesa, uma avalanche de "ahhhhhh" e ohhhhhh". Danos estruturais: troca de olhares fulminantes, olhos rebolam, cabeças rodam. Queda de alguns objectos e perda de paciência;

Magnitude 6: o presidente da Assembleia da República intervém com frequência: pede "contenção", "tranquilidade", "serenidade". Ralha com os deputados. Danos estruturais: André Ventura afirma: "Dão o pior exemplo a esta casa, vocês";

Magnitude 7: o barulho de fundo e apartes atingem o limite técnico. Há palmas e apupos, caretas e sinais que não são de fumo. Hugo Soares grita tanto que fica rouco, Rui Tavares pede uma comissão de inquérito. Danos estruturais: voam alguns objectos, os microfones são cortados, jornalistas escrevem compulsivamente "clima de tensão", publicam-se hashtags inflamados, stories e memes nas redes sociais.

A partir daqui, é o salve-se quem puder — e o caminho é sempre a descer.

Ontem, no país como em São Bento, os tremores foram vários e de intensidade diversa, o suficiente para dar vontade de fugir. Não me revejo neste parlamento. Não é só pelo histerismo desnecessário, pela triste figura, pelo não saber estar. É sobretudo pela falta de ideias e de sentido de Estado, pela ausência de brilhantismo e profundidade (com honrosas excepções).

Um sismo mede-se pela energia libertada; a política devia medir-se pela qualidade das soluções apresentadas. O país não "caiu" por causa do abalo de 4.1 na Escala de Richter. Mas também não avançou. E é isso que é inquietante.

___

