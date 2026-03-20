Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Comecemos pelo início. A diretiva ePrivacy foi criada para proteger algo essencial: a confidencialidade das comunicações. Numa Europa democrática, ninguém deve poder ler mensagens privadas sem justificação. Esse princípio é sólido, necessário e inegociável. Mas tornou-se evidente que esta proteção, pensada para salvaguardar cidadãos, também pode ser, e é, instrumentalizada por quem atua nas sombras, nomeadamente pedocriminosos que abusam sexualmente de crianças. A realidade é simples e incómoda: uma parte significativa da violência sexual contra crianças ocorre hoje em espaços digitais privados (mensagens, chats, plataformas encriptadas) onde os criminosos se escondem precisamente porque sabem que ninguém pode “olhar”.

Para responder a este impasse, em 2021, a União Europeia criou uma exceção temporária à ePrivacy. Esta derrogação permitiu que plataformas digitais recorressem a tecnologias de deteção, como a identificação de imagens conhecidas e a sinalização de padrões de grooming de crianças; tudo sem violarem a lei. Não era uma solução perfeita, nem definitiva. Era uma ponte. Uma forma de garantir que, enquanto o debate político se arrastava — e muito —, as ferramentas de deteção e de proteção das crianças não desapareciam.

Essa ponte está agora a colapsar.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

A incapacidade recente da União Europeia para renovar esse regime temporário expõe uma fratura grave entre instituições e Estados-Membros. O desacordo, centrado sobretudo na forma de lidar com comunicações encriptadas, levou a um bloqueio que cria um vazio legal iminente. Este vazio não é abstrato. Significa que empresas como a Meta e a Google, que até agora sinalizavam conteúdos de abuso sexual de crianças, podem deixar de o fazer, não por falta de capacidade técnica, mas por falta de segurança jurídica.

E aqui convém ser claro: a deteção nunca foi obrigatória, sempre foi voluntária. Mas era possível. E essa possibilidade fez diferença. Organizações como a IWF e o NCMEC têm repetidamente alertado que milhões de denúncias dependem destas tecnologias. Retirar esse enquadramento não elimina o crime; elimina a sua visibilidade e deixa, uma vez mais, as crianças desprotegidas nos ambientes digitais.

O debate europeu parece, no entanto, encurralado numa falsa dicotomia. De um lado, o espectro da vigilância massiva; do outro, o silêncio onde o abuso sexual prospera. Mas esta oposição simplista ignora um facto essencial: ninguém está a defender o fim da encriptação. Pelo contrário, necessitamos de sistemas robustos de segurança para proteger infraestruturas críticas, como a banca, a saúde ou até a comunicação entre vítimas e serviços de apoio. O problema nunca foi a encriptação. O problema é a ausência de um modelo jurídico e tecnológico capaz de conciliar essa proteção com mecanismos eficazes de deteção.

O que se está a passar agora é mais grave do que um impasse técnico. É um sinal político que revela a dificuldade em enfrentar a complexidade deste crime e em garantir a proteção das crianças. A União Europeia reconhece o problema, reconhece a necessidade de agir, mas falha em criar um quadro estável. E neste intervalo, neste espaço de indecisão, quem ganha não são os direitos fundamentais; são os abusadores, que esfregam as mãos perante uma maior margem de impunidade.

A própria Comissão Europeia já reconheceu limitações no regime atual e a necessidade de dados mais sólidos para orientar políticas futuras. Mas reconhecer não chega, e adiar, muito menos.

A consequência deste bloqueio é previsível: haverá menos deteção, menos denúncias, mais conteúdos de abuso sexual de crianças a circular fora de qualquer radar institucional. E, por detrás de cada ficheiro não identificado, há uma criança sujeita a uma violência que não termina no momento do abuso, mas que se prolonga em cada partilha e em cada visualização.

A Europa enfrenta hoje uma escolha que não é entre privacidade e segurança, mas entre ação imperfeita e inação cúmplice. Continuar a tratar este tema como um problema técnico ou ideológico é ignorar a sua dimensão humana. A tecnologia existe. As ferramentas existem. O que falta é vontade política para assumir que proteger crianças no espaço digital exige mais do que princípios abstratos, exige decisões concretas. E, enquanto essas decisões não chegam, o que cresce não é a liberdade. É a impunidade.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.