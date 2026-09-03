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Há muitos anos, numa entrevista com Nuno Morais Sarmento, e a propósito das pessoas de quem nos rodeamos, dizia o ex-ministro do PSD que o problema é saber quem são as pessoas certas para ajudar em determinada situação: "São aquelas que são cientificamente mais capazes ou são aquelas que nos fazem sentir mais confortáveis?" E depois concluía: "Em primeiro lugar, tendemos a rodear-nos de pessoas com quem nos sentimos mais confortáveis, com quem nos identificamos. Ou seja, reproduzimos na escolha as nossas próprias limitações".

Parece óbvio, mas é revelador. Morais Sarmento não deu por isso enquanto estava no poder e apesar de ser um político experimentado e "alerta para todos os riscos do isolamento, de não repetir os erros". Só o descobriu quase dois anos depois de sair do governo. O antigo ministro tinha seis irmãos e uma mão cheia de amigos mais próximos, mas admitia que muitos não queriam, naquele tempo, estar com ele. "Não era o Nuno, estava num momento em que não tinham paciência para mim".

Conta que demorou a perceber porquê: "O ser humano é todo igual: tem ódio, amor, perdão, raiva. Se for para a casa da Madre Teresa de Calcutá lavar leprosos, isso é capaz de lhe puxar pela humildade, pelo desprendimento, pelo amor pelos outros. Se for para o governo, isso é capaz de lhe puxar pela arrogância, pelo autoritarismo."

Vem isto a propósito do caso (ou dos muitos casos) de Luís Neves e da bolha em que vive o ministro, o governo e aquilo a que se convencionou chamar spin doctors, os especialistas em comunicação e marketing político encarregados de manipular a interpretação dos factos para favorecer a imagem de um cliente, seja ele uma pessoa ou uma organização.

O governo está cheio de conselheiros, assessores, especialistas e agências de comunicação, estrategas de imagem, equipas de produção de conteúdos para as redes sociais, focus groups, relações públicas. Criou até uma central de comunicação, a Secretaria-Geral Adjunta para a Comunicação Institucional. No entanto, quanto mais profissionalizada é a comunicação, maior parece o afundanço.

Arrisco dizer que a profissionalização da comunicação no governo é inversamente proporcional à sua credibilidade. O problema, suspeito, é faltar nessa máquina quem tenha liberdade para contrariar.

Volto à conversa com Nuno Morais Sarmento: esqueçam lá isso tudo, rebentem a bolha.

Não sei se Luís Neves é culpado — embora tenha a certeza que alguém o quis tramar. O que sei é que caiu numa armadilha da qual só vai sair politicamente morto, porque esfolado já está. Nesta altura, a pergunta é se vai cair sozinho ou se vai arrastar tudo consigo.

Já houve outros braços-de-ferro, neste governo e em anteriores:

Passaram 168 dias — cinco meses e 15 dias — entre o atropelamento mortal que envolveu o ministro Eduardo Cabrita e a sua demissão;

No caso da ministra Constança Urbano de Sousa, passaram 123 dias entre os incêndios de Pedrógão Grande e a sua saída do governo — embora esta tenha pedido para sair imediatamente após a tragédia;

O ministro João Galamba resistiu 203 dias — quase sete meses — ao episódio do computador do adjunto Frederico Pinheiro;

No actual governo, Lúcia Amaral já estava sob pressão desde os incêndios de 2025, mas a gota de água foi a tempestade Kristin: 13 dias entre a depressão e a demissão;

Agora, Luís Neves, 55 dias e a contar. Mas já ninguém está só a pensar nos erros de Luís Neves, já todos estão a perguntar o que saberá ao certo o ex-director nacional da Polícia Judiciária sobre Luís Montenegro para se dar tantos ares, perder em humildade o que ganhou em arrogância.

Luís Neves teve todas as oportunidades, mas perdeu-as. A primeira foi contar a verdade toda, custasse o que custasse. Essa teria sido a única forma de estancar o sangue, de evitar a contaminação.

Admito que o próprio possa ter perdido a noção do que está em causa, mas e os outros? Do primeiro-ministro ao último ministro, passando por conselheiros, assessores, especialistas e agências de comunicação, estrategas de imagem, equipas de produção de conteúdos para as redes sociais, focus groups, relações públicas?

A cegueira é absoluta, porque estão todos a reproduzir nas escolhas que fazem as suas próprias limitações. E isso, para mim, é o mais perigoso de tudo. Não exactamente por causa do caso Luís Neves em particular, mas sobretudo por tudo aquilo que ignoramos: todas as decisões estúpidas que um governo pode tomar por não ter alguém, dentro da bolha, com liberdade para o contrariar.

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