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Claro que nada disto está errado. O problema é que já ouvimos estas recomendações tantas vezes que acabaram por perder o efeito. Concorda comigo? Sabemos o que devemos fazer, mas raramente pensamos em como podemos tirar verdadeiro partido das férias.

Curiosamente, aquilo que mais influencia a forma como vivemos estes dias nem sempre está relacionado com o destino, o hotel ou com o número de dias marcados no calendário. Tem muito mais a ver com pequenas decisões que tomamos antes de partir, durante a viagem e até quando regressamos.

A psicologia comportamental tem mostrado precisamente isso. Há hábitos simples, alguns até contraintuitivos, que conseguem tornar as férias mais descansadas, mais memoráveis e, acima de tudo, mais difíceis de esquecer.

A felicidade começa antes da viagem

Há um detalhe curioso sobre as férias: uma parte importante da felicidade acontece antes de elas começarem.

Enquanto pesquisa destinos, escolhe um alojamento ou imagina como serão aqueles dias, o cérebro já está a antecipar a experiência. Essa expectativa, por si só, aumenta o bem estar.

É precisamente por isso que vale a pena não decidir tudo de uma só vez. Em vez de fechar cada detalhe antes de partir, deixe algumas pequenas escolhas para fazer durante a viagem. Decidir onde jantar no último dia ou escolher uma praia apenas na véspera prolonga essa sensação de antecipação, em vez de a esgotar logo no início.

Tirar menos fotografias pode ajudar a guardar mais memórias

Estamos a atravessar uma altura em que sentimos quase a obrigação de registar tudo. A paisagem, o prato, o pôr do sol, a vista da varanda, etc. No fim, voltamos para casa com centenas de fotografias... e, muitas vezes, com poucas recordações realmente vívidas. O mais provável é que a maioria dessas fotografias nunca mais volte a ser vista.

Vários estudos sugerem que, quando fotografamos tudo compulsivamente, o cérebro faz menos esforço para guardar aquele momento. Afinal, a câmara já o fez por nós.

Isto não significa deixar o telemóvel no quarto do hotel, mas sim escolher conscientemente alguns momentos para viver sem pensar em enquadramentos, filtros ou publicações. Há memórias que ficam muito mais bem guardadas quando passam apenas pelos nossos olhos.

Nos primeiros dias, experimente pagar em dinheiro

Pode parecer um conselho vindo de outra época, mas faz mais sentido do que parece.

Quando paga com cartão ou por contactless, o dinheiro torna-se quase invisível. A compra acontece e segue caminho. Já quando entrega notas ou moedas, percebe muito melhor aquilo que está realmente a gastar.

Se costuma sentir que o orçamento desaparece sem perceber como, experimente levantar um determinado valor para os primeiros dias das férias. Não é tanto uma forma de gastar menos. É apenas uma forma de recuperar consciência sobre cada decisão.

Não transforme as férias numa agenda

Há quem planeie férias ao minuto. Pequeno-almoço às oito, museu às dez, almoço naquele restaurante obrigatório, passeio ao fim da tarde e jantar marcados semanas antes.

No papel parece perfeito. Na prática, muitas vezes só estamos a trocar uma agenda cheia por outra.

Os momentos de que mais tarde nos lembramos raramente estavam planeados ao detalhe. Foram aqueles em que decidimos ficar mais uma hora na praia, entrar numa rua sem destino ou simplesmente não fazer absolutamente nada.

Às vezes, o melhor plano é deixar espaço para não haver plano nenhum. 5. Escreva tudo o que lhe anda a ocupar a cabeça

Há tarefas que parecem perseguir-nos. A chamada que ficou por fazer, o email que está pendente, aquela ideia que insiste em aparecer precisamente quando estamos a tentar descansar.

Antes de fechar a mala, pegue num papel ou abra uma nota no telemóvel e escreva tudo o que lhe anda a ocupar espaço mental.

Não precisa de resolver nada naquele momento. Basta tirar essas preocupações da cabeça e colocá-las noutro sítio. É surpreendente o efeito que um gesto tão simples pode ter na tranquilidade dos primeiros dias de férias.

Conceda a si próprio um dia antes de voltar ao trabalho

Se puder, ofereça a si próprio um dia entre o fim das férias e o regresso ao trabalho.

Não para fazer mais programas, mas precisamente para não fazer nenhum. Desfazer as malas, tratar da roupa, ir às compras ou simplesmente voltar ao ritmo habitual da casa.

Muitas vezes, o que torna o regresso tão difícil não é o trabalho. É a transição demasiado brusca entre dois mundos completamente diferentes.

Nos primeiros dias, durma mais cedo em vez de mais tarde

O impulso é aproveitar as noites porque, finalmente, não há despertador no dia seguinte.

Mas quem começa as férias por recuperar as horas de sono acumuladas ao longo do ano costuma sentir-se muito melhor nos dias seguintes. Acaba por aproveitar mais os passeios, tem mais energia e chega ao fim das férias com a sensação de que realmente descansou.

Pode parecer pouco entusiasmante de início. Mas, quase sempre, compensa. 8. Não marque compromissos para a primeira semana de regresso

Todos fazemos isto. Aceitamos um jantar, prometemos uma ajuda, marcamos uma reunião porque "nessa altura já devo estar com tudo organizado".

A verdade é que a primeira semana depois das férias já vem suficientemente cheia. Há emails por responder, projetos para retomar e decisões adiadas à nossa espera.

Quanto menos compromissos adicionais existirem nesses primeiros dias, mais suave será o regresso.

Não desligue tudo: escolha melhor o que fica ligado

Durante muito tempo, venderam-nos a ideia de que descansar significava desaparecer completamente.

Para algumas pessoas resulta. Para muitas outras, cria apenas ansiedade. A sensação constante de que algo importante pode estar a acontecer acaba por impedir o descanso que se procurava.

Talvez seja mais inteligente fazer o contrário: escolher conscientemente o que merece continuar ligado. Um contacto de emergência, um grupo da família ou um canal realmente importante. O resto pode esperar.

Decida hoje por onde vai começar quando voltar

O primeiro dia depois das férias costuma começar da mesma forma: dezenas de emails, várias tarefas acumuladas e uma pergunta simples.

"Por onde começo?"

Responder a essa pergunta antes de partir é uma pequena decisão que poupa muita energia mental quando regressar.

Escolha apenas uma primeira tarefa. Só uma. Descobrirá que recomeçar se torna muito mais simples quando já sabe qual será o primeiro passo.

No fim, nenhuma destas ideias exige mais dinheiro, um destino mais caro ou férias mais longas.

Exigem apenas alguma intenção.

Porque descansar não depende apenas dos dias que temos disponíveis. Depende, sobretudo, da forma como os vivemos. E, muitas vezes, são precisamente estas pequenas decisões (aquelas que quase ninguém menciona) que fazem a diferença entre umas férias que passam depressa e umas férias que ficam connosco muito depois de desfazermos a mala.

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