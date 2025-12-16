Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A estimativa confirma a consolidação do turismo como um dos principais motores da economia nacional, num contexto de forte procura internacional e de recuperação sustentada após os anos de instabilidade provocados pela pandemia, revela esta terça-feira o Diário de Notícias.

O crescimento das receitas resulta não apenas do aumento do número de turistas, mas sobretudo de uma maior despesa média por visitante, impulsionada pela procura de experiências diferenciadas, alojamento de maior valor acrescentado e pela diversificação da oferta turística ao longo do território e do ano.

Os principais mercados emissores mantêm-se estáveis, com destaque para o Reino Unido, França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos, sendo este último um dos que mais tem contribuído para o aumento da receita, graças a estadias mais longas e maior poder de compra. Paralelamente, o turismo interno continua a desempenhar um papel relevante, ajudando a mitigar a sazonalidade tradicional do setor.

O desempenho positivo reflete-se em vários segmentos da atividade turística. A hotelaria regista taxas de ocupação elevadas, sobretudo nas grandes áreas urbanas e nas regiões do Algarve e da Madeira, enquanto a restauração beneficia do aumento do fluxo de visitantes durante todo o ano. O transporte aéreo e rodoviário acompanha esta dinâmica, com um crescimento significativo do número de passageiros.

Especialistas sublinham que o reforço da conectividade aérea, a aposta em eventos internacionais e a promoção de Portugal como destino seguro e sustentável têm sido determinantes para estes resultados. O país tem conseguido posicionar-se como um destino competitivo num mercado global cada vez mais exigente.

