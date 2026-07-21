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De acordo com o Público, com recurso à Lusa, a notícia foi avançada por um responsável norte-americano, que não quis revelar a identidade. Garantiu que esta é uma forma de responsabilizar o Canadá, que foi um dos únicos parceiros comerciais a retaliar contra as tarifas anteriormente implementadas por Trump.

As taxas de 50% incluem bens que estavam antes protegidos de tarifas de importação pelo Acordo Estados Unidos - México - Canadá, que expirou em 2020 e que está a ser negociado. De fora das tarifas, estão produtos energéticos, potássio, peixe e minerais críticos.

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