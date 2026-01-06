Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Penso que conseguimos fazê-lo em menos tempo do que isso, mas vai custar muito dinheiro", disse Trump numa entrevista à NBC News. Segundo o Presidente, serão as petrolíferas a financiar a recuperação das infraestruturas, sendo depois reembolsadas pelo Governo norte-americano ou através das receitas geradas.

Trump recusou avançar valores concretos, limitando-se a dizer que será investida “uma quantia muito substancial”, acrescentando que as empresas “vão ganhar muito com isso” e que “o país também vai ganhar”.

Apesar do otimismo presidencial, as grandes petrolíferas têm demonstrado cautela quanto a investimentos rápidos na Venezuela, devido ao histórico de nacionalizações, às sanções norte-americanas ainda em vigor e à instabilidade política no país.

Trump defendeu ainda que o aumento da produção venezuelana ajudaria a reduzir os preços do petróleo. “Ter uma Venezuela como produtora de petróleo é bom para os Estados Unidos porque mantém os preços baixos”, afirmou. Os preços da gasolina nos EUA estão já em mínimos de vários anos.

Questionado sobre se a administração informou previamente as petrolíferas da operação militar que levou à captura do antigo líder venezuelano Nicolás Maduro, Trump respondeu que não houve avisos formais, embora as empresas soubessem que Washington ponderava “fazer alguma coisa”.

O Presidente disse ser ainda “demasiado cedo” para confirmar se falou diretamente com os líderes das maiores petrolíferas norte-americanas, incluindo a Exxon Mobil, a Chevron e a ConocoPhillips.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.