As terras raras são um conjunto de elementos químicos fundamentais para a produção de tecnologias avançadas, como baterias, motores eléctricos, equipamentos electrónicos, sistemas de defesa e energias renováveis. A sua importância estratégica aumentou num contexto de crescente procura global e de dependência europeia de mercados externos para o abastecimento destas matérias-primas.

O potencial geológico português, escreve esta segunda-feira o Jornal de Notícias, surge como uma oportunidade para reduzir essa dependência e reforçar a segurança das cadeias de abastecimento europeias. Bruxelas tem vindo a defender o desenvolvimento de projetos de prospeção e exploração dentro do espaço comunitário, desde que cumpridos critérios rigorosos de sustentabilidade ambiental e aceitação social.

Em Portugal, o interesse pelas terras raras levanta também um debate interno sobre os impactos económicos, ambientais e sociais da sua eventual exploração. Especialistas apontam para a possibilidade de criação de emprego e dinamização de regiões do interior, mas alertam para a necessidade de salvaguardar o território e as populações locais.

O Governo tem reiterado que qualquer projeto nesta área terá de respeitar a legislação ambiental e envolver processos de avaliação e consulta pública. A exploração de terras raras poderá, assim, tornar-se um dos temas centrais do debate sobre o futuro económico e industrial do país nos próximos anos.

