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No início de abril os danos indemnizáveis estavam avaliados em 983 milhões de euros, mas “tudo indica que o valor final irá ultrapassar os mil milhões”. Até ao momento, as seguradoras já procederam ao pagamento ou adiantamento de mais de 303 milhões de euros.

O balanço agora divulgado aponta para cerca de 185 mil participações de sinistros relacionadas com o mau tempo. Deste total, aproximadamente 95 mil processos já foram concluídos ou receberam adiantamentos, o que significa que cerca de metade dos prejuízos sofridos em habitações já foram ressarcidos.

Os concelhos mais afetados concentram-se no distrito de Leiria. O município de Leiria lidera a lista, com 36.843 sinistros e um custo estimado de 307 milhões de euros, dos quais 93 milhões já foram pagos. Seguem-se a Marinha Grande, com mais de 11 mil ocorrências e prejuízos avaliados em 112 milhões de euros, e Pombal, com cerca de 11.600 sinistros e danos estimados em 72 milhões.

Perante as críticas à lentidão no pagamento das indemnizações, a APS garante que o setor mantém o compromisso de apoiar os clientes e de acelerar os processos sempre que possível. No entanto, sublinha que a regularização de alguns sinistros depende do cumprimento de procedimentos legais e contratuais, necessários para garantir que os montantes pagos correspondem efetivamente aos danos cobertos pelas apólices e que evitam situações de abuso.

A associação acrescenta que continuará a acompanhar a evolução do processo, numa altura em que milhares de famílias ainda aguardam a conclusão da regularização dos prejuízos causados pelo mau tempo.

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