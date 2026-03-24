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A Euribor subiu hoje nos prazos de três, seis e 12 meses em relação à segunda-feira, com os dois prazos mais longos a atingirem máximos desde janeiro de 2025 e setembro de 2024, respetivamente.

A taxa a três meses avançou para 2,178%, mantendo-se abaixo das taxas a seis (2,589%) e 12 meses (2,929%). A Euribor a seis meses, que se tornou em janeiro de 2024 o índice mais utilizado nos créditos à habitação com taxa variável em Portugal, subiu 0,121 pontos face à sessão anterior, atingindo 2,589%, um valor recorde desde janeiro de 2025.

Segundo dados do Banco de Portugal referentes a janeiro, a Euribor a seis meses representava 38,93% do total de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. As taxas a 12 e três meses representavam, respetivamente, 31,78% e 24,98%.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu 0,189 pontos para 2,929%, o seu nível mais elevado desde setembro de 2024. A Euribor a três meses também registou um aumento, passando para 2,178%, mais 0,049 pontos do que na segunda-feira.

Em 19 de março, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras pela sexta reunião consecutiva, após oito cortes desde junho de 2024. A próxima reunião de política monetária está marcada para 29 e 30 de abril, em Frankfurt, Alemanha.

As taxas Euribor são calculadas com base na média das taxas às quais 19 bancos da zona euro estão dispostos a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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