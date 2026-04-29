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A atualização reflete a média da Euribor a três meses no período de cálculo, que se situou igualmente nos 2,195%, influenciando diretamente a remuneração da série em comercialização. Este movimento surge num contexto de maior estabilidade recente das taxas diretoras e de ligeira recuperação dos indexantes de curto prazo.

A evolução marca uma inversão face ao início do ano, quando a tendência era de descida. Depois de um ciclo de queda iniciado em 2024, as taxas Euribor chegaram a recuar de forma consistente, mas voltaram a registar oscilações nos últimos meses, com impactos diretos nos produtos de poupança indexados.

Refira-se que a rentabilidade dos Certificados de Aforro está diretamente indexada à média da Euribor a três meses, com ajustamentos periódicos. Quando este indicador sobe, a remuneração dos certificados acompanha a tendência, tornando o produto mais atrativo para pequenos aforradores.

A taxa base pode ainda ser complementada por prémios de permanência, atribuídos a subscritores de longo prazo. Estes prémios acrescentam 0,25% a partir do segundo ano de detenção, o que pode elevar a rentabilidade efetiva mesmo quando a taxa de base se mantém relativamente baixa.

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