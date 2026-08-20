Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam ainda que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,853% em junho para 2,910% em julho.
A taxa de juro do total dos contratos aumentou para 3,125% e para 2,902% nos contratos dos últimos três meses.
A prestação média em julho foi de 414 euros, mais três euros do que em junho e mais 20 euros do que em julho do ano passado. O INE revela ainda que, no último mês, 49,5% da prestação média paga diz respeito aos juros.
Nos contratos dos últimos três meses, a prestação média subiu 16 euros, passando para 731 euros.
O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 598 euros, atingindo 79.463 euros.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários