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Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam ainda que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,853% em junho para 2,910% em julho.

A taxa de juro do total dos contratos aumentou para 3,125% e para 2,902% nos contratos dos últimos três meses.

A prestação média em julho foi de 414 euros, mais três euros do que em junho e mais 20 euros do que em julho do ano passado. O INE revela ainda que, no último mês, 49,5% da prestação média paga diz respeito aos juros.

Nos contratos dos últimos três meses, a prestação média subiu 16 euros, passando para 731 euros.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 598 euros, atingindo 79.463 euros.