Donald Trump assinou uma ordem executiva suspendendo por mais 90 dias as sobretaxas punitivas nas importações da China, anunciou hoje a Casa Branca.
Segundo a CNBC que a ordem presidencial foi assinada poucas horas antes da meia-noite nos Estados Unidos da América, quando devia expirar a anterior pausa de 90 dias na aplicação das tarifas de Donald Trump, enquanto as duas potências prosseguem negociações.
As tarifas de importação sobre produtos chineses chegaram a atingir os 145% nos Estados Unidos.
Comentários