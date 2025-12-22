Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida, criada para apoiar sobretudo os jovens na compra da primeira habitação própria e permanente, perde eficácia num mercado em que os valores de venda continuam a subir de forma sustentada.

A isenção de IMT, que dispensa o pagamento deste imposto em imóveis até determinados limites de valor e reduz o custo da transação, tinha como objetivo reduzir os encargos iniciais associados à compra de casa. No entanto, a escalada dos preços medidos nos principais mercados imobiliários explica que a poupança gerada pela isenção seja rapidamente absorvida pelo aumento do valor total da aquisição, salienta o jornal Público.

Especialistas apontam que fatores como a descida das taxas de juro do crédito à habitação, o crescimento da procura, especialmente entre jovens e investidores, e a persistente escassez de oferta estão a exercer pressão sobre os preços das casas, dificultando o acesso à habitação mesmo com apoios fiscais. A procura elevada conjugada com falta de imóveis disponíveis faz com que os compradores enfrentem valores cada vez mais altos, diminuindo o benefício concreto da isenção do IMT no custo final da compra.

