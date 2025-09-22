Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No próximo ano, a empresa completa 100 anos de existência. Foi fundada em 1926 por Andreas Stihl, conhecido como o "pai" da motosserra moderna e mantém a sede em Estugarda, na Alemanha, apesar de continuar a investir além fronteiras germânicas, como é o caso de agora em Portugal.

No novo edifício, com 2.300 m², está instalado um dos maiores centros de formação da marca na Europa, com capacidade para treinar mais de 500 profissionais, e o maior showroom europeu da STIHL, com 280 m² de exposição, onde estão reunidas mais de 200 máquinas e cerca de 600 acessórios. As instalações vão também ser preparadas para integrar um centro de treino outdoor e receber eventos e visitas de escolas.

“Estas novas instalações representam um momento de viragem na história da STIHL em Portugal. É com enorme orgulho que passamos a dispor de um centro de formação de referência na Europa e de um showroom modelo único, que nos permitem estar ainda mais próximos dos nossos clientes e parceiros. Com esta infraestrutura, temos agora condições para crescer de forma sustentada, apostar ainda mais na qualificação dos profissionais do setor e reforçar o papel da STIHL como líder de mercado em Portugal”, revelou Juvenal Martins, Diretor-Geral da STIHL Portugal.

A STIHL opera em Portugal há 27 anos e é líder de mercado há mais de 20 anos, com as suas principais áreas de negócio na floresta, agricultura e meios urbanos. A empresa espera ultrapassar os 30 milhões de euros de faturação em 2025.

“Portugal é hoje uma das filiais que mais cresce na Europa e este investimento é a prova da confiança que a STIHL deposita neste mercado e no talento local. Estamos a reforçar a nossa presença, a criar condições para apoiar ainda mais os profissionais nacionais e claramente a assumir um compromisso de longo prazo: investir em inovação, em formação e em serviço. Estamos certos de que Portugal continuará a ser um pilar importante no futuro da STIHL”, refere Juvenal Martins.

Este investimento teve em conta também a sustentabilidade do edifício, que conta com 80 painéis solares, responsáveis por gerar mais de 60% do consumo energético, sistemas de iluminação LED de baixo consumo e climatização por bombas de calor.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.