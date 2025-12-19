Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fundada em 1930, a Secil é uma das principais empresas portuguesas do setor cimenteiro, com presença internacional e um "percurso consolidado em inovação, sustentabilidade e excelência operacional".

A venda da Secil insere-se na estratégia da Semapa de gestão ativa do portefólio, com foco na diversificação industrial e na criação de valor sustentável a longo prazo. O encaixe desta operação permitirá ao grupo acelerar investimentos em novas áreas de crescimento e reforçar a sua posição como plataforma industrial diversificada.

Segundo Ricardo Pires, CEO da Semapa, “a Secil faz parte da génese da Semapa e terá sempre um lugar especial na nossa história. Esta operação representa um movimento estratégico para o Grupo, permitindo fortalecer a nossa capacidade de investimento e consolidar a estratégia de diversificação do portefólio", destacando ainda a importância de a Secil integrar um grupo cimenteiro global com visão de longo prazo, garantindo o desenvolvimento futuro da empresa.

Por seu turno, Marcos Cela, CEO da Molins, afirmou que o acordo representa “um marco importante na estratégia da Molins. A Secil traz uma presença internacional sólida e uma cultura forte, enraizada na sua herança industrial familiar, com valores que partilhamos. A combinação das nossas forças permitirá expandir a oferta de soluções circulares e de baixo carbono, criando novas oportunidades para os colaboradores e clientes.”

A Semapa reafirmou que continuará focada na execução da sua estratégia de criação de valor, apoiando as suas participadas e procurando novas oportunidades de investimento. A operação marca, assim, um momento estratégico tanto para a Semapa como para a Molins, reforçando a presença internacional e a capacidade de crescimento de ambas as empresas.

