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O governador do Banco de Portugal (BdP), Álvaro Santos Pereira, afirmou esta quarta-feira, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que Mário Centeno optou por uma reforma antecipada tendo "a taxa de substituição no caso da reforma do professor Mário Centeno foi de 72%, enquanto a taxa de substituição média de um colaborador do Banco de Portugal ronda os 78%”.

Santos Pereira esclareceu ainda que a saída do ex-governador se enquadra numa estratégia mais ampla de eliminação da figura de consultor da administração

Há poucos dias, o governador disse que o BdP pretende terminar "o mais brevemente possível com a figura dos consultores da administração, são 1,8 milhões de euros mais 225 mil euros que se gastam num edifício alugado".

Neste âmbito, o Banco de Portugal já encontrou soluções para cinco dos sete consultores atualmente em funções, estando apenas duas situações ainda em análise. Entre as alternativas, incluem-se pedidos de reforma e integração em funções específicas de gestão, incluindo projetos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Sobre a origem da iniciativa para o acordo de saída, o governador explicou que o tema surgiu após a sua tomada de posse, em outubro, quando questionou Mário Centeno sobre os seus planos futuros. Numa primeira fase, Mário Centeno manifestou como prioridade a candidatura a vice-presidente do Banco Central Europeu, processo que contou com o apoio institucional do Banco de Portugal.

Após o insucesso nessa candidatura, Álvaro Santos Pereira revelou que houve uma nova conversa, na qual o ex-governador demonstrou abertura para negociar a sua saída. “Gostaria de ver as possibilidades de um acordo”, terá dito Mário Centeno, segundo o atual governador. As negociações decorreram posteriormente ao nível técnico, envolvendo a direção de recursos humanos, culminando num entendimento entre as partes.

O governador rejeitou qualquer ideia de favorecimento, defendendo que a solução alcançada foi vantajosa para a instituição. De acordo com Santos Pereira, a saída antecipada permitiu uma poupança estimada de 2,2 milhões de euros, uma vez que o banco provisionou cerca de cinco anos e meio de pensões, evitando encargos equivalentes a 11 anos de salários.

“Se houve algum prémio, foi para o Banco de Portugal”, afirmou, questionando ainda que funções faria sentido atribuir ao ex-governador caso permanecesse na instituição.