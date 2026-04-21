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O investimento surge após a assinatura de um contrato de longo prazo com uma empresa global do setor do mobiliário e decoração para o lar, com vigência até 2034. De acordo com as projeções da empresa, o volume de negócios acumulado associado ao acordo deverá ultrapassar os 400 milhões de euros.

A nova fábrica, designada RIA III S – Smart, Sustainable and Social, será instalada na Zona Industrial da Mota e contará com cerca de 27 mil metros quadrados. O projeto inclui a instalação de equipamentos tecnológicos desenvolvidos especificamente para a empresa, permitindo reforçar a capacidade produtiva anual.

Mais de 98% da produção será destinada aos mercados externos, com foco na Europa do Sul, Europa Central, Escandinávia e Reino Unido. O investimento deverá ainda criar cerca de 100 novos postos de trabalho, reforçando o impacto económico e social na região de Ílhavo.

A nova unidade assenta em três eixos estratégicos: automação total dos processos produtivos e logísticos, sustentabilidade ambiental e valorização das condições de trabalho. A fábrica contará com sistemas de inteligência artificial, decoração digital integrada e um centro logístico totalmente automatizado.

No plano ambiental, a Ria Stone prevê incorporar até 30% de materiais reciclados, reforçar a eficiência energética e recorrer maioritariamente a matérias-primas de origem nacional. A vertente social inclui melhorias na ergonomia, reorganização dos turnos e valorização dos espaços de convívio e bem-estar dos colaboradores.

Em comunicado, Fernando Daniel Nunes, presidente da comissão executiva da Vista Alegre, afirma que o projeto “representa uma visão virada para o futuro” e reforça o compromisso do grupo com a inovação industrial, a sustentabilidade e o desenvolvimento económico do país.

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