Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre 1 e 30 de setembro, foram gerados 2 476 GWh (Watt-hora) de origem renovável, num total de 3 654 GWh produzidos. A produção elétrica nacional cresceu 21% face ao mesmo mês de 2024, impulsionada sobretudo pela energia solar, que aumentou 152 GWh.

Durante o mês, as importações representaram 26,3% do consumo elétrico nacional, sem qualquer deslastre de produção, ou seja, sem necessidade de interromper a produção interna.

No acumulado de janeiro a setembro, Portugal manteve-se como o 4.º país europeu com maior incorporação de energia renovável, com 76% da eletricidade produzida a partir de fontes limpas — apenas atrás da Noruega (97,7%), Dinamarca (88,3%) e Áustria (83%).

De acordo com a APREN, entre janeiro e setembro, o preço médio horário da eletricidade no MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade) foi de 64,0 €/MWh, e em 1 261 horas não consecutivas a produção renovável foi suficiente para suprir integralmente o consumo nacional. Neste período, a geração verde permitiu uma poupança acumulada de 5 874 milhões de euros, correspondente a uma média de 155 €/MWh resultante da produção em regime especial (PRE).

Em setembro, as renováveis evitaram ainda mais de 60 milhões de euros em importações de gás natural e cerca de 30 milhões em eletricidade importada.

A associação lembra ainda que o setor já contribui significativamente para as finanças públicas e para os municípios, nomeadamente através do financiamento da tarifa social de energia e da entrega de 2,5% da faturação anual dos parques eólicos às autarquias.

Desde 2015, a capacidade instalada de produção renovável em Portugal aumentou 9 141 MW, o que representa um crescimento de 74,4%. Apenas entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, o país adicionou 647 MW, dos quais 334 MW correspondem a energia solar centralizada e 309 MW à descentralizada.

No final de agosto, as fontes renováveis representavam 78,6% da capacidade total instalada no país.

O boletim completo da APREN pode ser consultado no site oficial da associação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.