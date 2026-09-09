Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A evolução das rendas em Lisboa evidencia a dimensão da transformação do mercado habitacional da capital. Depois de anos de forte valorização, os preços dos novos contratos mais do que duplicaram no espaço de uma década, com uma subida acumulada de 103%.

A escalada foi particularmente acentuada em 2022 e 2023, período em que as rendas chegaram a registar aumentos anuais próximos dos 30%. Desde então, o mercado entrou num ciclo de maior contenção. No segundo trimestre de 2026, a variação homóloga das rendas dos contratos celebrados em Lisboa foi de apenas 0,9%.

Isso não significa, porém, que arrendar na capital tenha deixado de ser caro. A renda média dos novos contratos de habitação usada em Lisboa chegou aos 1.615 euros mensais no segundo trimestre deste ano, segundo dados do Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário.

Os valores anunciados no mercado também permanecem elevados. Em agosto de 2026, o preço médio pedido na Área Metropolitana de Lisboa atingiu 21,5 euros por metro quadrado, mais 7,6% do que no mesmo mês de 2025.

A pressão sobre o arrendamento surge num contexto de forte procura e oferta insuficiente. Um estudo da Universidade de Lisboa identificou também o crescimento exponencial do alojamento local na cidade, de 46 unidades em 2009 para cerca de 19.300 em 2021, e associou a concentração desta oferta ao aumento dos valores da habitação.

A dimensão do problema ajuda a explicar a procura por programas de renda acessível. Num concurso municipal realizado este ano, 6073 candidaturas foram submetidas para apenas 32 habitações, enquanto outras 1604 candidaturas registadas acabaram canceladas ou não foram submetidas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.