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De acordo com o índice de preços do idealista, arrendar casa tinha um custo mediano de 16,3 euros por metro quadrado (euros/m²) no final de junho, valor que se afasta do máximo histórico de 17 euros/m² registado em outubro de 2025. Desde o início do ano, o mercado tem registado descidas sucessivas, nomeadamente -1,9% em janeiro, -1,4% em fevereiro, -1,2% em março, -2,7% em abril e -2,9% em maio.

Ao nível das capitais de distrito e regiões autónomas, os preços aumentaram em 12 das 16 cidades analisadas, mantiveram-se praticamente estáveis em Aveiro (0,2%) e desceram nas restantes. Bragança (20,5%), Santarém (12,1%) e Funchal (12,1%) lideram as subidas anuais, seguidas por Viana do Castelo (10,4%). Em sentido contrário, a Guarda registou a maior descida (-23%), à frente de Vila Real (-6,7%) e do Porto (-5,8%). Apesar da quebra de 1,7%, Lisboa mantém-se como a cidade mais cara para arrendar casa, com um preço mediano de 21,8 euros/m², seguida do Funchal (16,8 euros/m²) e do Porto (16,4 euros/m²). No extremo oposto, Viseu (7,7 euros/m²), Bragança (7,5 euros/m²) e Castelo Branco (7,4 euros/m²) continuam a ser as capitais mais acessíveis.

Nos distritos e ilhas, os preços subiram em 12 dos 20 mercados analisados, destacando-se Bragança, com uma valorização expressiva de 35,8%, seguida da ilha da Madeira (10,5%) e de Viana do Castelo (8,2%). As maiores descidas voltam a verificar-se na Guarda (-23%), no Porto (-5,8%) e em Lisboa (-1,7%). O distrito de Lisboa lidera o ranking dos mais caros para arrendar, com 20,0 euros/m², enquanto Portalegre (6,8 euros/m²) e Guarda (6,0 euros/m²) se mantêm como os mais económicos.

Por regiões, apenas três registaram subidas anuais: Região Autónoma da Madeira (10,3%), Alentejo (10,2%) e Região Autónoma dos Açores (5,1%). Em contraste, o Norte apresentou a maior descida (-6,4%), seguido da Área Metropolitana de Lisboa (-1,3%) e do Algarve (-1,1%). Ainda assim, a Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a região mais cara do país para arrendar casa, com um preço mediano de 19,5 euros/m², à frente da Madeira (15,8 euros/m²) e do Algarve (15,5 euros/m²).

O índice de preços imobiliários do idealista baseia-se nos preços de oferta publicados na plataforma, tendo por referência os metros quadrados construídos. Para o cálculo são excluídos anúncios atípicos ou fora de mercado, bem como imóveis sem interação relevante, sendo o resultado final obtido a partir da mediana dos anúncios válidos em cada mercado.