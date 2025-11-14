Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As estatísticas do emprego indicam que as componentes regular e base da remuneração subiram 5,4%, cifrando-se em 1.366 euros e 1.279 euros, respetivamente.

O INE sublinha que “em termos reais, tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta total mensal média aumentou 2,6 por cento e as suas componentes regular e base aumentaram ambas 2,7 por cento”.

Os dados abrangem 4,9 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e subscritores da Caixa Geral de Aposentações, um acréscimo de 1,8% face ao ano passado.

Segundo o INE, “em relação a setembro de 2024, a remuneração bruta total mensal média aumentou em quase todas as dimensões de análise”, incluindo atividade económica, dimensão de empresa, sector institucional, intensidade tecnológica e intensidade de conhecimento.

Os maiores aumentos registaram-se em Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (13,0%), em empresas de cinco a nove trabalhadores (6,5%), no sector privado (5,4%) e nas empresas de Alta tecnologia industrial (7,9%).

Setor público e privado

No sector das Administrações Públicas, a remuneração total média por trabalhador cresceu 4,5% homólogo, atingindo 2.091 euros em setembro de 2025. O INE detalha que “neste período, a componente regular aumentou 5,2 por cento, de 1.853 euros para 1.949 euros, e a remuneração base registou um aumento de 5,6 por cento, passando de 1.709 euros para 1.805 euros”. Em termos reais, os aumentos foram de 1,9% na total, 2,5% na regular e 2,9% na base.

No sector privado, que concentra 84,3% dos trabalhadores por conta de outrem, a remuneração total registou uma subida homóloga de 5,4%, de 1.448 euros em setembro de 2024 para 1.526 euros um ano depois.

O INE acrescenta que “a componente regular aumentou 5,4 por cento, subindo de 1.193 euros para 1.257 euros, e a remuneração base aumentou 5,2 por cento, de 1.122 Euros para 1.181 euros”, destacando que houve aumentos homólogos reais nos três tipos de remuneração: 2,7 por cento na total, 2,7 por cento na regular e 2,6 por cento na base.

