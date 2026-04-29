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O acordo prevê a integração das duas entidades na nova estrutura designada Real Remax Group, que irá reunir mais de 180 mil agentes imobiliários em todo o mundo e gerar receitas na ordem dos 2 mil milhões de euros. O atual CEO da Real Brokerage, Tamir Poleg, assumirá a liderança da empresa combinada.

A operação oferece aos acionistas da Remax 13,80 dólares por ação em numerário ou, em alternativa, 5,15 ações da nova entidade, representando um prémio de cerca de 73% face à cotação registada antes do anúncio. O negócio ainda está sujeito a aprovação regulatória e dos acionistas e deverá ser concluído no segundo semestre de 2026.

Em Portugal, a reação foi de contenção. A Remax Portugal garante que a operação nacional não sofre alterações na sequência da transação internacional.

“Esta operação diz respeito à estrutura acionista da empresa-mãe da marca a nível global e não altera, para já, a operação da Remmax Portugal”, refere fonte oficial da empresa.

A mesma posição é reforçada pela administração nacional, liderada por Beatriz Rubio, sublinhando que a estrutura, gestão e modelo de negócio se mantêm inalterados. “A Remax Portugal continua a operar de forma autónoma e independente no mercado nacional, como tem acontecido ao longo dos últimos 25 anos”, acrescenta a empresa.

Ainda assim, a expressão “para já” não passa despercebida no setor, sobretudo tendo em conta que a integração global só ficará concluída em 2026, abrindo margem para eventuais ajustes futuros.

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