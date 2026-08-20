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De acordo com o último relatório de monitorização do plano, disponível no site do Recuperar Portugal, com dados até esta quarta-feira, este total equivale agora a 64% do valor contratado e a 65% do aprovado. Já a execução mantém-se nos 75%.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (5.123 milhões de euros), as entidades públicas (2.864 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (2.288 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (1.498 milhões de euros), as escolas (648 milhões de euros), as instituições do ensino superior (582 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (493 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (425 milhões de euros) e as famílias (378 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 24.575 milhões de euros, abaixo dos 24.824 milhões de euros anteriormente reportados.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (8.569 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.675 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.637 milhões de euros).

Destacam-se ainda as empresas públicas (2.584 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (1.000 milhões de euros).

Surgem depois as escolas (992 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (887 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (734 milhões de euros) e, no fundo da tabela, as famílias (497 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 537.948 candidaturas, sendo que 507.320 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas fixaram-se em 402.781, mais 944.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

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