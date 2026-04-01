Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A variação homóloga dos preços regista sete trimestres consecutivos de aceleração. Entre o segundo trimestre de 2024 e o quarto trimestre de 2025, o aumento acumulado ronda os 27%, refletindo uma pressão contínua sobre o mercado imobiliário.

A crise habitacional não é recente e acentuou-se durante os anteriores governos do PS, mas tem transitado de legislatura em legislatura sem uma resposta estrutural eficaz. Só em 2025, os preços das casas subiram 17,6%, mais 8,5 pontos percentuais do que no ano anterior, atingindo um novo máximo desde o início da série estatística, em 2009.

Em média, cada uma das cerca de 170 mil habitações transacionadas no ano passado foi vendida por aproximadamente 242 mil euros. Na Grande Lisboa, onde os preços são os mais elevados do país, o valor médio ultrapassou os 390 mil euros por imóvel.

Os dados do quarto trimestre de 2025 mostram uma aceleração adicional: os preços subiram 18,9% face ao período homólogo de 2024 e o valor médio das casas transacionadas superou, pela primeira vez, a fasquia dos 250 mil euros.

Também a avaliação bancária da habitação continua a bater recordes. Em fevereiro de 2026, o valor mediano apurado pelo INE aumentou 17,2% em termos homólogos, para 2.122 euros por metro quadrado, somando já 27 meses consecutivos de valorização.

Um estudo divulgado em dezembro pelo Banco de Portugal identifica como principais causas da crise o crescimento do número de famílias, cerca de 35 mil por ano, e o aumento da imigração. Em sentido contrário, a oferta de habitação cresceu a um ritmo muito inferior, com cerca de 22 mil novos alojamentos entre 2021 e 2024.

Apesar disso, os indicadores do INE e do Banco de Portugal mostram que, desde o lançamento do primeiro pacote de medidas do Governo, em agosto de 2024, que incluiu a garantia pública do Estado e isenções de IMT e imposto do selo, os preços aceleraram ainda mais, impulsionados por um acréscimo da procura.

A garantia pública, que permite a jovens até aos 35 anos financiar 100% da compra da primeira habitação, tem sido utilizada por cerca de metade dos jovens que recorrem ao crédito à habitação, abrangendo aproximadamente 25 mil contratos. Em 2025, estes empréstimos representaram 15% dos novos contratos e 20% do montante total concedido pelos bancos.

O supervisor bancário tem alertado para o aumento do risco associado a este tipo de crédito, uma vez que os beneficiários tendem a ter rendimentos mais baixos, pedem valores mais elevados e assumem prazos de pagamento mais longos.

Em janeiro, foi aprovado no Parlamento um segundo pacote de medidas de natureza fiscal destinado a aumentar a oferta de habitação, prevendo-se, entre outras medidas, a redução do IRS sobre rendas de 25% para 10%, a isenção de mais-valias na venda de casas reinvestidas no arrendamento a preços considerados moderados e a descida do IVA da construção de 23% para 6%, dentro de determinados limites.

Desde que este pacote foi anunciado, em setembro de 2025, o índice de preços da habitação voltou a acelerar, com um aumento adicional de cerca de 8%.

A poucos dias de se assinalarem dois anos de governação, o primeiro-ministro anunciou novas iniciativas, incluindo mecanismos para desbloquear heranças indivisas ao fim de dois anos de impasse e o recurso à arbitragem sucessória fora dos tribunais, medidas que integram um terceiro pacote para aumentar a oferta habitacional e que poderá incluir também uma maior rapidez nos processos de despejo.

Apesar da sucessão de anúncios e reformas legislativas, os preços das casas deverão continuar a subir em 2026. No plano político, os partidos com assento parlamentar mantêm-se divididos entre soluções centradas no aumento da oferta, defendidas à direita, e propostas de controlo da procura, como limites aos preços de venda e de arrendamento, defendidas à esquerda.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.