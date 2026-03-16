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O preço eficiente do gasóleo simples fixa-se em 2,044 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 atinge 1,929 euros por litro, segundo o relatório semanal de supervisão dos preços de venda ao público, referente ao período de 16 a 22 de março,

Os preços eficientes resultam da média das cotações internacionais da semana anterior, acrescida dos custos logísticos, margens de comercialização e impostos, sendo utilizados pelo regulador como referência para avaliar se os valores praticados no mercado acompanham a evolução real dos custos.

Antes da carga fiscal, o preço eficiente situa-se em 1,177 euros por litro no gasóleo simples e em 0,938 euros no caso da gasolina simples 95.

Face à semana anterior, a ERSE regista uma atualização de 4,6% no gasóleo e de 4,3% na gasolina, refletindo uma subida significativa das cotações internacionais, que avançaram 11,3% no gasóleo e 16,5% na gasolina.

Apesar da escalada dos preços de referência, a média dos preços anunciados nos postos de abastecimento manteve-se abaixo dos valores eficientes: menos 7,1 cêntimos por litro no gasóleo e menos 3,1 cêntimos na gasolina, o que indica margem para eventuais novos aumentos nas próximas semanas.

Entretanto, entrou em vigor uma nova redução temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), anunciada pelo Governo na sexta-feira, que representa um alívio adicional de 4,997 cêntimos por litro no gasóleo e de 2,699 cêntimos na gasolina, através da devolução parcial da receita do IVA.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), os preços médios praticados atualmente nos postos situam-se em 1,834 euros por litro no gasóleo simples e 1,778 euros na gasolina simples 95, variando consoante a marca, o posto e a região do país.

A tendência de subida registada nas últimas semanas acompanha a elevada volatilidade dos mercados internacionais de energia, agravada pela tensão no Médio Oriente, nomeadamente pelo encerramento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito.

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