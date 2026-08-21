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Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta sexta-feira, o preço médio do gasóleo é de 2,037 euros, enquanto o preço médio da gasolina é de 1,964 euros.

Caso as previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo subirá para 2,072 euros por litros e o da gasolina aumentará para 1,989 euros por litro.

Para confirmar as previsões, é necessário aguardar pelos preços do fecho dos mercados nesta sexta-feira.

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